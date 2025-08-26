Ì´½§±ä¿¡¢·úÀß·×²è¤ËÃå¼ê¡¡µþºåHD¤ÎÊ¿Àî¼ÒÄ¹
¡¡µþºå¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤ÎÊ¿ÀîÎÉ¹À¼ÒÄ¹¡Ê63¡Ë¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÂçºåÉÜ¤ÈÂçºå»Ô¤¬¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹Å´Æ»¤ËµþºåÃæÇ·ÅçÀþ¤Î±ä¿°Æ¤¬Í¥°Ì¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö·úÀß¤ä±¿¹Ô¤Î·×²è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£±ä¿¼Â¸½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·×²èºöÄê¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µþºåÃæÇ·ÅçÀþ¤ÏÅ·Ëþ¶¶±Ø¤ÈÃæÇ·Åç±Ø¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Í¥°Ì¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæÇ·Åç±Ø¤È¡¢Âçºå¥á¥È¥í¤äºå¿ÀÅÅÅ´¤Î¶å¾ò±Ø¤ò·ë¤Ö°Æ¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢µþÅÔ»Ô¤Îµþºå½ÐÄ®Ìø±Ø¤«¤éÌ´½§¤Þ¤Ç¾è¤ê´¹¤¨1²ó¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£