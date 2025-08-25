À¸¥¯¥ê¡¼¥àÉÔÍ×¡ª»ÔÈÎ¤Î¥¢¥¤¥¹¤Çºî¤ë¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×
½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀáÌó¤Ë¤â¤Ê¤ê·×ÎÌ¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º®¤¼¤Æ¥¼¥é¥Á¥ó¤ÇÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ë¤¯¤Æ¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òº®¤¼¤ë¤À¤±
1. ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òºÕ¤¤¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤Èº®¤¼¤Þ¤¹¡£·¿¤ÎÄì¤ËÉß¤µÍ¤á¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£
2. ¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ªÅò¤Ç¤Õ¤ä¤«¤·¤¿¥¼¥é¥Á¥ó¤ò²Ã¤¨¤è¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£
3. ·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç2¡Á3»þ´ÖÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤Æ°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤é´°À®¡£
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º®¤¼¤ÆÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¤¹¤°¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Î²Æ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£