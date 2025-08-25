Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅÈþ½Ñ´Û¤ÇÌ¡²è¡Ö»°ÌÓ¡×¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡¡¸¶¹Æ70ÅÀ¤òÅ¸¼¨
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ8·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÅ·ÄÅÈþ½Ñ´Û¤Ç20Æü¡¢¡Ö±Ê±ó¤Î»°ÌÓ¡Ý¡Ø»°ÌÓ½¾·³µ¡ÙÌ¡²è¸¶¹ÆÅ¸¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£Ï¢ºÜ³«»Ï90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö»°ÌÓ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶¹Æ70ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÃøÌ¾¤ÊÌ¡²è²È¡¢Ä¥³ÚÊ¿¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤é¤¯¤Ø¤¤¡Ë»á¤Ï1910Ç¯11·î10Æü¡¢Þ¶¹¾¾Ê²Å¶½»Ô³¤±ö¸©¤ÇÃÂÀ¸¡£35Ç¯7·î28Æü¡¢¾å³¤¤Î¿·Ê¹¡ÖÚïÊó¡×¤ÎÆÃÊÌÍó¤Ç3ËÜ¤ÎÌÓ¤òÀ¸¤ä¤·¤¿ÃË¤Î»Ò¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ö»°ÌÓ½¾·³µ¡×¡Ö»°ÌÓÎ®Ï²µ¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ï¿ôÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸Í÷²ñ¤ÏÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÍû½ÇÆ±¡Êµìµï¡ËµÇ°´Û¤¬¼çºÅ¡¢Å·ÄÅÈþ½Ñ´Û¤¬±¿±Ä¡¢Ãæ²Ú·Ý½ÑµÜ¡Ê¾å³¤Èþ½Ñ´Û¡Ë¤¬¶¨»¿¤·¡¢9·î21Æü¤Þ¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë