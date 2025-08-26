³°¹ñ¿ÍºßÎ±»ñ³Ê¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¡×¸·³Ê²½¤Ø¡¡»ñËÜ¶â¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤ò6ÇÜ¤Î¡Ö3000Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¡10·îÃæ½Ü¤´¤í»Ü¹ÔÌÜ»Ø¤¹¡¡½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£
½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Çµ¯¶È¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¡×¤Î¼èÆÀ¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ñËÜ¶â¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤ò¸½ºß¤Î6ÇÜ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö3000Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À²þÀµ°Æ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Çµ¯¶È¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ñËÜ¶â¤Ê¤É¤¬500Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö2¿Í°Ê¾å¤Î¾ï¶Ð¿¦°÷¡×¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢ºÇÄ¹5Ç¯´Ö¡¢ÂÚºß¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤âÂÓÆ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¡×¤Ï³¤³°¤Îµ¯¶È²È¤é¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¤ËÈæ¤ÙÍ×·ï¤¬´Ë¤¯¡¢°ÍÑ¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ï»ñËÜ¶â¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤ò¸½ºß¤Î6ÇÜ¤Î¡Ö3000Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¢§¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¤Î·Ð¸³¤¬3Ç¯°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë½¤»ÎÁêÅö¤Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¢§¡Ö1¿Í°Ê¾å¤Î¾ï¶Ð¿¦°÷¡×¢§¡ÖÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿·µ¬»ö¶È·×²è¤Î³ÎÇ§¡×¤ò¿·¤¿¤Ëµá¤á¤ë²þÀµ°Æ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ´ÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¡×¤ÇºßÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏºòÇ¯ÅÙËö¤Ç¤ª¤è¤½4Ëü¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¿·¤·¤¤Í×·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª¤è¤½4%°Ê²¼¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¡×¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç»Ü¹Ô¤«¤é¤¹¤°¤Ë¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¿·¤·¤¤Í×·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸½¼ÂÅª¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æþ´ÉÄ£¤Ï¡ÖÇÛÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑ¤Î»ÅÊý¤Ïº£¸å·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£Ç¯10·î¾å½Ü¤´¤í¤ËÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¡¢Ãæ½Ü¤´¤í¤Ë»Ü¹Ô¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
