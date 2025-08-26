µ¯¶È³°¹ñ¿Í¸þ¤±¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¥Ó¥¶¡×¡¢Í×·ï£³£°£°£°Ëü±ß°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤Ø¡ÄÀ©ÅÙ¼ñ»Ý³°¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤é¤ÎÎ®ÆþÍÞÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤
¡¡½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ï£²£¶Æü¡¢ÆüËÜ¤Çµ¯¶È¤¹¤ë³°¹ñ¿Í·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¥Ó¥¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼èÆÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñËÜ¶â¤ÎÍ×·ï¤ò¸½¹Ô¤Î£¶ÇÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö£³£°£°£°Ëü±ß°Ê¾å¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëË¡Ì³¾ÊÎá°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡À©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤ò³°¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤é¤ÎÎ®Æþ¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£°Õ¸«¸øÊç¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£°·îÃæ½Ü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£µ£°£°Ëü±ß°Ê¾å¤Î»ñËÜ¶â¡×¤«¡Ö£²¿Í°Ê¾å¤Î¾ï¶Ð¿¦°÷¡×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë»ö¶È½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÄ¹£µÇ¯ÂÚºß¤Ç¤¤ë¡£¾ÊÎá°Æ¤Ç¤Ï¡¢»ñËÜ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö£±¿Í°Ê¾å¤Î¾ï¶Ð¿¦°÷¡×¤âÉ¬¿Ü¤È¤·¤¿¡£·Ð¸³¤ä³ØÎò¤ÎÍ×·ï¤âÄÉ²Ã¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý·Ð¸³£³Ç¯°Ê¾å¡×¤«¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë½¤»ÎÁêÅö¤Î³Ø°Ì¡×¤òµá¤á¤ë¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë»ö¶È·×²è¤Î³ÎÇ§¤âµÁÌ³¤Å¤±¤ë¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯Ëö»þÅÀ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¼èÆÀ¼Ô¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤Î£²ÇÜÄ¶¤È¤Ê¤ë£²Ëü£±£·£´£°¿Í¤Ç¡¢³°¹ñ¿ÍÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡£°Ü½»ÌÜÅª¤Ç¡¢Ì±Çñ¤Î±¿±ÄË¡¿Í¤ä¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë»öÎã¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£