¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËMÅÀÅô¤â¼ó°ÌÊÂÁö¡¡¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹2¡½8¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£Ï¢¾¡¤¬5¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÅÀÅô¤òµö¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤Ë¥¨¥¹¥È¥é¥À¤¬¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë·è¾¡3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£9²ó1»à¤Ç¤ÏÀáÌÜ¤Î2Ç¯Ï¢Â³50»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¾¾°æ¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÂçÃ«¤Ë¤ÏÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¥¢¡¼¥Á¤ò¸¥¾å¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¡¢Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ï5»î¹ç¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£»Ä¤ê31»î¹ç¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡¡ÊºûÅÄ¹¬»ÌÄÌ¿®°÷¡Ë