¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MF»³Â¼ÏÂÌé¡Ê35¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢2Éô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍM¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»³Â¼¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼êÅÐÏ¿¤ÏMF¤À¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤äFW¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥ÈÀ¤ò»ý¤Ä¡£ÀîºêF¤ò·Ð¤Æºòµ¨¤«¤é²£ÉÍM¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¡¢³¤³°Ä©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¡þ»³Â¼¡¡ÏÂÌé¡Ê¤ä¤Þ¤à¤é¡¦¤«¤º¤ä¡Ë¡¡1989Ç¯12·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¤Î35ºÐ¡£Î®ÄÌ·ÐÂç¤«¤é12Ç¯¤Ë¼¯Åç¤ØÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¤ÏCÂçºå¡¢ÀîºêF¤ò·Ð¤Æºòµ¨¤«¤é²£ÉÍM¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£10Ç¯WÇÕÆî¥¢Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡£J1ÄÌ»»209»î¹ç½Ð¾ì19ÆÀÅÀ¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»1»î¹ç¡£1¥á¡¼¥È¥ë88¡¢85¥¥í¡£±¦Íø¤¡£