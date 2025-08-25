ËÌ¶å½£»Ô¿¦°÷¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡Ä°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Î¸©Ì±Âç²ñ¤ÎÅöÆü
¡¡£²£°£°£¶Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿£³»ù»àË´°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤«¤é£±£¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£µÆü¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬¸©Ì±Âç²ñ¤¬ËÌ¶å½£»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Ç²æ¤¬»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÎÂç¾å¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê£´£¸¡Ë¤¬½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Îº¬Àä¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Ï£°£¶Ç¯£¸·î£²£µÆüÌë¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¡Ö³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¡×¤Çµ¯¤¤¿¡£Âç¾å¤µ¤ó²ÈÂ²¤¬¾è¤Ã¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢°û¼ò±¿Å¾¤¹¤ë»Ô¿¦°÷¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÃË¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤ÆÌó£±£µ¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Î³¤¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Âç¾å¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦¹ÉÉË¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ£´ºÐ¡Ë¡¢¼¡ÃË¡¦ÎÑÉË¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ±£³ºÐ¡Ë¡¢Ä¹½÷¡¦¼ÓÉË¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ±£±ºÐ¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©Ì±Âç²ñ¤Ï»ö¸Î¤«¤é£±£°Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¶Ç¯°Ê¹ß¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿£¸·î£²£µÆü¤ËËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£°²óÌÜ¤Îº£²ó¤ÏÌó£³£°£°¿Í¤¬»²²Ã¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿Âç¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö£¸·î£²£µÆü¤òËÐÌÇÂç²ñ¤ÎÆü¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤âÂç²ñ¤¬¤¤¤Ä¤«²ò»¶¤Ç¤¤ëÆü¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡þ
¡¡Ê¡²¬¸©·ÙÀÞÈø½ð¤Ï£²£µÆü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê£µ£²¡Ë¡ÊÊ¡²¬¸©±ó²ìÄ®¡Ë¤òÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÆ±Æü¸á¸å£³»þº¢¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î¸©Æ»¤Ç¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¡£¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ð´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÉÑÈË¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆüËÜ¼ò¤òÇã¤¤¡¢°û¼ò±¿Å¾¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÃË¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤Ç·Ù²üÃæ¤Î½ð°÷¤¬¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÃ×¤¹¤ë¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¸Æµ¤£±¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê£°¡¦£²£²¥ß¥ê¡¦¥°¥é¥à¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±»ÔÊóÆ»²Ý¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£