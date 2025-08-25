IIJ¡¢½ªËö´ü´µ¼Ô¤Î»öÁ°»Ø¼¨½ñ³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò³«»Ï - Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº»ö¶È¤ËºÎÂò
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊIIJ¡Ë¤Ï8·î25Æü¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬¸øÊç¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ÀèÃ¼Åª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦¹½ÃÛµÚ¤Óµ¬À©¡¦À©ÅÙ²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ò¼Â¾ÚÃÏ°è¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¡Ö½ªËö´ü¤Î´µ¼Ô¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¡×¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡û¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ
¤³¤Î»ö¶È¤Ï¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢µßµÞÈÂÁ÷»þ¤ËËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤¿±äÌ¿¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢µßµÞÂâ°÷¤ÎÉéÃ´¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¡£´µ¼Ô¤Î½ªËö´ü¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×¤ò»öÁ°¤ËÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò°åÎÅ¤äµßµÞ¤Î¸½¾ì¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¾ÚÃÏ°è¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥Æ¥£·¿¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ç¡¢µßµÞÈÂÁ÷»þ¤òÁÛÄê¤·¡Ö½Å¤¤ÉÂ¤ò»ý¤Ä´µ¼Ô¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÀ°È÷¡¦³èÍÑÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç°å¤äÀ¸Ì¿ÎÑÍý¤ÎÀìÌç²È¤È¤È¤â¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Ä´ºº¤ÏÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢IIJ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¸þ¤±ICT´ðÈ×¡ÖIIJÅÅ»Ò¡÷Ï¢ÍíÄ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò³èÍÑ¡£ºßÂð°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡×¤ä¡Ö¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢½ªËö´ü´µ¼Ô¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤òµßµÞ»þ¤Ë¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤·¡¢¿×Â®¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤äµßµÞÂâ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤ÎÎÑÍýÅª´ÑÅÀ¤«¤é¤Î±¿ÍÑ¸¡¾Ú¤ä¡¢µßµÞÈÂÁ÷»þ¤Ë¤ª¤±¤ë³ÎÇ§ÂÎÀ©¤ÎÀ°Íý¡¢ICT´ðÈ×¤Î¶¯²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ´¹ñÅª¤ÊÀ©ÅÙ²½¡¦É¸½à²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
IIJ¤Ï¡¢Ä´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä²ÝÂê¤ò¹ÔÀ¯¤ä°åÎÅ¸½¾ì¤È¶¦Í¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤Ë¤ª¤±¤ë»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÀ©ÅÙ²½¤·Á´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¬À©²þ³×Äó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¡û¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ
¤³¤Î»ö¶È¤Ï¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢µßµÞÈÂÁ÷»þ¤ËËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤¿±äÌ¿¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢µßµÞÂâ°÷¤ÎÉéÃ´¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¡£´µ¼Ô¤Î½ªËö´ü¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×¤ò»öÁ°¤ËÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò°åÎÅ¤äµßµÞ¤Î¸½¾ì¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
Ä´ºº¤ÏÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢IIJ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¸þ¤±ICT´ðÈ×¡ÖIIJÅÅ»Ò¡÷Ï¢ÍíÄ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò³èÍÑ¡£ºßÂð°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡×¤ä¡Ö¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢½ªËö´ü´µ¼Ô¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤òµßµÞ»þ¤Ë¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤·¡¢¿×Â®¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤äµßµÞÂâ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤ÎÎÑÍýÅª´ÑÅÀ¤«¤é¤Î±¿ÍÑ¸¡¾Ú¤ä¡¢µßµÞÈÂÁ÷»þ¤Ë¤ª¤±¤ë³ÎÇ§ÂÎÀ©¤ÎÀ°Íý¡¢ICT´ðÈ×¤Î¶¯²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ´¹ñÅª¤ÊÀ©ÅÙ²½¡¦É¸½à²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
IIJ¤Ï¡¢Ä´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä²ÝÂê¤ò¹ÔÀ¯¤ä°åÎÅ¸½¾ì¤È¶¦Í¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤Ë¤ª¤±¤ë»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÀ©ÅÙ²½¤·Á´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¬À©²þ³×Äó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£