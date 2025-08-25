¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎPK¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¡×¡¡¥Õ¥é¥àÀï¤ÇPK¼ºÇÔ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥Õ¥é¥àÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÁê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÈ×¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥í¥¦¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ØMirror¡Ù¤Ç¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¼ç¿³¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥«¥Ð¥Ê¡¼»á¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ°ÍÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ÎPK¥¥Ã¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎPK¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿³È½¤¬»ä¤Ë¼Õºá¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤¬PK¤ò³°¤·¤¿¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥¥Ã¥¯¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ò¤É¤¤Åö¤¿¤êÊý¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£Â¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Î²¼¤ËÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ð¡¼¤Î¾å¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëPK¥¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï7ËÜ¤ÎPK¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¬¡¢25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
