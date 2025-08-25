Ãæ¹ñ¤Î²ÔÆ¯Ãæ±é»»Ç½ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥é¥Ã¥¯Áí¿ô¡¢1085ËüÉ¸½à¥é¥Ã¥¯¤ËÅþÃ£
¡Ö2025Ãæ¹ñ±é»»Ç½ÎÏÂç²ñ¡×¤Ï22Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç»³À¾¾ÊÂçÆ±»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿±é»»Ç½ÎÏ»º¶ÈÈ¯Å¸Êó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢6·îËö»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç²ÔÆ¯Ãæ¤Î±é»»Ç½ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥é¥Ã¥¯Áí¿ô¤Ï1085ËüÉ¸½à¥é¥Ã¥¯¤ËÃ£¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È±é»»Ç½ÎÏ¤Îµ¬ÌÏ¤Ï788EFLOPS¡ÊFP16¡Ë¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿ÍÌ±ÆüÊó³¤³°ÈÇ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Ãæ¹ñ¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæ±¡¤Îò²Î¼¡Ê¥¦¥§¥¤¡¦¥ê¥¢¥ó¡ËÉû±¡Ä¹¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ë¤¢¤ê¡¢±é»»Ç½ÎÏÊ¬Ìî¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸²Ãø¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
±é»»Ç½ÎÏ¤Î¹½Â¤ºÇÅ¬²½¤Èµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È±é»»Ç½ÎÏ¤Îµ¬ÌÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È±é»»Ç½ÎÏ¼çÆ³¡¦Â¿¸µÅª¶¨Ä´È¯Å¸¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¤Ï¡¢±é»»Ç½ÎÏµ»½Ñ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Á´ÂÎÅª¤Ê±é»»Ç½ÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢AIµ»½Ñ¤È¤Î¿¼¤¤Í»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¸À¸ì½èÍý¡¢²èÁüÇ§¼±¡¢²»À¼Ç§¼±¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç²è´üÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¡¢Ãæ¹ñ¤Î±é»»Ç½ÎÏ»º¶È¤Î±þÍÑ³ÈÂç¤ËÎÏ¶¯¤¤»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë