¥Ó¥¢ー¥É¥Ñ¥Ñ¤«¤é·î¸«¥¹¥¤ー¥ÄÅÐ¾ì♡¡Ö·î¸«¥·¥åー¡×¤Ç³Ú¤·¤à½©¤ÎÌ£³ÐÂÎ¸³
½©¤ÎÌë¶õ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È´Å¤¤¤â¤Î¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¢ー¥É¥Ñ¥Ñ¤¬Â£¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö·î¸«¥·¥åー¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇËþ·î¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤¯µ±¤¯¸«¤¿ÌÜ¤È¡¢3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ïー¥â¥Ëー¤Ï¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¿·¤·¤¤¤ª·î¸«¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Þ¤ë¤ÇËþ·î¡ª¥æ¥Ëー¥¯¤Ê·î¸«¥¹¥¤ー¥Ä
¡Ö·î¸«¥·¥åー¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¤ª·î¸«¡×¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·´¶³Ð¥¹¥¤ー¥Ä¡£Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖËþ·î¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢»×¤ï¤º¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¤ªÌß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÏÂ¤ÎÍ×ÁÇ¤ÈÍÎ²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Í»¹ç¤·¡¢½©¤é¤·¤¤°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥ー¡Û½©¸ÂÄê¥Þ¥í¥ó¥Ç¥¶ー¥ÈÅÐ¾ì¡ªìÔÂô¤Ê·ª¥¹¥¤ー¥Ä¤Çµ¨Àá¤òÀè¼è¤ê
3¤Ä¤Î¿©´¶¤Ç³Ú¤·¤àìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¸ý
¤Ò¤È¸ýËËÄ¥¤ì¤Ð¡Ö¤â¤Á¤Ã¡ª¥¶¥¯¥Ã¡ª¤È¤í¤ê¡£¡×¤Î3¤Ä¤Î¿©´¶¤¬¼¡¡¹¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥ー¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤Î¤ªÌß¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ËþÂ´¶¡£
²Á³Ê¤Ï280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Ó¥¢ー¥É¥Ñ¥Ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è°·¤¤¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á´ó¤ëÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
½©¤ÎÌëÄ¹¤ò¡Ö·î¸«¥·¥åー¡×¤È¤È¤â¤Ë
¥Ó¥¢ー¥É¥Ñ¥Ñ¤Î¡Ö·î¸«¥·¥åー¡×¤Ï¡¢½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡£
¤ª·î¸«¤ò²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹♡¤ªÌß¡¦¥¯¥Ã¥ー¥·¥åー¡¦¥«¥¹¥¿ー¥É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ïー¥â¥Ëー¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë½©¤Î¿·ÄêÈÖ¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Ëþ·î¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¢¤ë¤¤¥·¥åー¥¯¥êー¥à¤Ç¡¢½©¤ÎÌë¤ò´Å¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©