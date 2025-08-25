ÃæÆîÊÆ¤È¤Î¶¨ÎÏ¡¢Âè»°¼Ô¤Î´³¾Ä¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡¡Ãæ¹ñ³°¸òÉô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¡¦¤«¤³¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï25Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆ¹â´±¤Ë¤è¤ë¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÀ¾È¾µå¤Ç¿»Æ©¤ò¿Þ¤ê¡¢»ñ¸»¤ò¼ýÃ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÃæÆîÊÆ¤Î¶¨ÎÏ¤ÏÂè»°¼Ô¤Î´³¾Ä¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è½ô¹ñ¤Ï¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁª¤Ö¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³Ô»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆÂ¦¤Î¸ÀÏÀ¤Ï»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÄÄÉå¤Ê¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë²á¤®¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤Îº¬¶¯¤¤ÎäÀï»×¹Í¤ÈÂÐ¹³»×¹Í¤ò²þ¤á¤ÆË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Áê¸ßÂº½Å¤ÈÊ¿Åù¸ß·Ã¡¢³«ÊüÊñÍÆ¡¢¶¨ÎÏ¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤ÎÍýÇ°¤ò·ø»ý¤·¡¢ÃæÆîÊÆ¡¦¥«¥ê¥Ö³¤½ô¹ñ¤È³ÆÊ¬Ìî¤Ç¼ÂÌ³¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÈÃæÆîÊÆ¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¸ß¤¤¤Î¥Ë¡¼¥º¡¢ÁÐÊý¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÍø±×¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î·ÐºÑ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òÎÏ¶¯¤¯Â¥¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¹ñ¤È¿Í¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÃæÆîÊÆ¤ä¥«¥ê¥Ö³¤ÃÏ°è¤Ø¤Î´³¾Ä¤È»ÙÇÛ¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£ÇÆ¸¢¹Ô°Ù¤È¤¤¤¸¤á¹Ô°Ù¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÃæÆîÊÆ¤È¥«¥ê¥Ö¤ÏÃ¯¤«¤Î¡ÖÎ¢Äí¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÈÃæÆîÊÆ¤Î¶¨ÎÏ¤ÏÂè»°¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Âè»°¼Ô¤Î´³¾Ä¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÃÏ°è½ô¹ñ¤ÏÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤È¶¨ÎÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¼«¤éÁª¤Ö¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÄ©È¯¤äÎ¥´Ö¤ò¤ä¤á¡¢¤ï¤¶¤È»ö¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¡¢ÃæÆîÊÆ¡¦¥«¥ê¥Ö³¤½ô¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¼Â¤Î¤¢¤ë¹×¸¥¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£