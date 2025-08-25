¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³«ËëÀï¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó°ÜÀÒ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄ
¡¡º£²Æ¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤«¤é¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿MF¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾23Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢PAÆâ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤·¡¢MF¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¤ÏPAÆâº¸¤ÇÁê¼ê2Áª¼ê¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢MF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢2-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ç¤Îº£µ¨½éÇòÀ±³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤òÎ¥¤ì¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡£¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤4Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢ÊÑ²½¤Î»þ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó²ÃÆþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º¤È¡ØFaceTime¡Ù¤ÇÏÃ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤³¤¬¼«Ê¬¤ÎÍè¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤³¤³¤ËÍè¤¿¤¤ÍýÍ³¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¡£º£Æü¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×
