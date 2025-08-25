¥Û¥ë¥â¥ó¤¬ÂÎÆâ¤ÇºîÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï¡© ¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Î½ä¤ê¤¬ÂÚ¤ë¤È½÷À¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë100¼ïÎà°Ê¾å¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢ºîÍÑ¤¹¤ëÉ¸ÅªºÙË¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ì±ÕÃæ¤ò½ä¤Ã¤ÆÉ¸ÅªºÙË¦¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¤È²¿¤é¤«¤ÎºîÍÑ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¤è¤¦¤ËÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥È¤ò»ý¤¿¤º·ì±ÕÃæ¤òÎ®¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¿×Â®¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊý¤¬¤è¤ê»ýÂ³Åª¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ë¥â¥ó¤¬ÂÎÆâ¤ò½ä¤ê¡¢É¸ÅªºÙË¦¤ÇºîÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÙË¦¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ëÈâ¤Î¡È¸°¡É¤ò³«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸°¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤¬¡Ö¼õÍÆÂÎ¡×¤Ç¤¹¡£¼õÍÆÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ºÙË¦É½ÌÌ¤ÎºÙË¦Ëì¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÍÏÀ¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¡Ê¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤äÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎºÙË¦Ëì¤Ë¤¢¤ë¼õÍÆÂÎ¤È·ë¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙË¦Æâ¤Î¹ÚÁÇ¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¡¢ÆÃÄê¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢»éÍÏÀ¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¡ÊÉû¿ÕÈé¼Á¥Û¥ë¥â¥ó¤äÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢ºÙË¦Ëì¤òÄÌ²á¤·¡¢³ËÆâ¤Ë¤¢¤ë¼õÍÆÂÎ¤È·ë¹ç¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢°äÅÁ»Ò¤Î³èÀ²½¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¤¢¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢½÷À¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤ÏÍñÁã¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢È©¤Î½á¤¤¤òÊÝ¤Ä¡¢È±¤Ë¥Ï¥ê¥Ä¥ä¤ò½Ð¤¹¡¢ÃæÀ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¡¢Àº¿À¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¡¢·ì´É¤ä¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÍÑ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤Î½ä¤ê¤¬ÂÚ¤ë¤È¡¢È©¤äÈ±¤Î½á¤¤¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÀ»éËÃ¤äLDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Áý¤¨¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë½ù¡¹¤Ë¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤ÏÄã²¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½ä¤ê¤¬ÂÚ¤ê¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤¬É¸ÅªºÙË¦¤ËºîÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥â¥ó¤Î½ä¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë·ì±Õ½Û´Ä¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê´Æ½¤¡§·ò¹¯´ÉÍý»Î°ìÈÌ»ØÆ³°÷¡Ë