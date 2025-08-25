Creepy Nuts¡ØROCKIN¡ÇON JAPAN¡Ù10·î¹æÉ½»æ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÌ¾È×¡ØLEGION¡Ù¤Î¿¿¼Â¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹
8·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØROCKIN¡ÇON JAPAN¡Ù2025Ç¯10·î¹æ¤ÎÉ½»æ²èÁü¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
É½»æ´¬Æ¬¤Ë¤Ï¡¢Creepy Nuts¤¬ÅÐ¾ì¡£Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎCreepy Nuts¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢£Creepy Nuts¤¬¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ø¤Î°¦¤È³ëÆ£¤ò·ãÇò
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ø¤Î°¦¤È³ëÆ£¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤éCreepy Nuts·ëÀ®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡¢¤½¤·¤Æ³ÐÀÃ¤ÎÌ¾È×¡ØLEGION¡Ù¤Î¿¿¼Â¤Þ¤Ç¤ò¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Çú¸ì¤ê¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÂçÆÃ½¸¡£
¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ªÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯µÍ¤á¤³¤ó¤À¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¡áYOASOBI¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤Î°ìºý¤Ë
ÊÌºýÉÕÏ¿¤Ë¤Ï¡¢YOASOBI¤¬ÅÐ¾ì¡£2021Ç¯³«ºÅ¤Î1st¥é¥¤¥Ö¡ØKEEP OUT THEATER¡Ù¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØYOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 ¡ÈÄ¶¸½¼Â¡É¡Ù¤Þ¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤È¡¢ºÇ¿·¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¡áYOASOBI¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥¹¥È¥êー¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¹æ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢King Gnu¡¢back number¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢Æ£°æ É÷¡¢À±Ìî¸»¡¢ELLEGARDEN¡¢paledusk¡¢¥¯¥êー¥×¥Ï¥¤¥×¡¢Saucy Dog¡¢BE:FIRST¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÇーÀïµ¡¢-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¡¢TOOBOE¡¢moon drop¡¢¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¡¢¥ºー¥«¥é¥Ç¥ë¡¢9Lana¡¢SATOH¡¢Cloudy¡¢HIKAGE¡¢Widescreen Baroque¡¢ASP¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2025.08.29 ON SALE
¡ØROCKIN¡ÇON JAPAN¡Ù2025Ç¯10·î¹æ
