µþÅÔÂç¡ÖµÈÅÄÎÀ¡×ÌÀ¤±ÅÏ¤·ÁÊ¾Ù¤¬ÏÂ²ò¡¢ÂÑ¿Ì¹©»ö¸å¤ÎºÆÆþÎÀÇ§¤á¤ë
¡¡¸½ºß»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸ÎÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâºÇ¸Å¤È¤µ¤ì¤ëµþÅÔÂç¤Î¡ÖµÈÅÄÎÀ¡×¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡Ë¤ÎµìÅï¤ò½ä¤ê¡¢µþÂç¤¬Ï·µà²½¤òÍýÍ³¤ËÆþÎÀ¤¹¤ë³ØÀ¸¤é¤Ë·úÊª¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤¬£²£µÆü¡¢Âçºå¹âºÛ¤ÇÏÂ²ò¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂ²ò¾ò¹à¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤é¤¬ÍèÇ¯£³·î¤Þ¤Ç¤ËÂàµî¤¹¤ë°ìÊý¡¢µþÂç¤¬£µÇ¯°ÊÆâ¤ËÂÑ¿Ì¹©»ö¤ò½ª¤¨¡¢³ØÀ¸¤é¤ÎºÆÆþÎÀ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÎÀ¤Ï£±£¹£±£³Ç¯ÃÛ¤ÎµìÅï¤È£²£°£±£µÇ¯ÃÛ¤Î¿·Åï¤¬¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸¤é¤¬¼«¼ç±¿±Ä¤¹¤ë¡£µþÂç¤Ï£±£·Ç¯¡¢ÅÝ²õ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆµìÅï¤Î³ØÀ¸¤é¤ËÂàµî¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î³ØÀ¸¤é¤¬±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢£±£¹Ç¯¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£