¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ö²æ¤¬²È¤Î¿·Æþ¤ê¡×¡¡°¦¸¤¤Ë¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¡ÈËå¡É¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÊó¹ð¡¡¡ÈÈþ½÷·Ï¡ÉÌ¿Ì¾¥»¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡½÷Í¥¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ê35¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö²æ¤¬²È¤Î¿·Æþ¤ê¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬²È¤Î¿·Æþ¤ê¡¡(¤¯¤ì¤ª)¤Ñ¤È¤é¤ÎËå¡¢(¾®Ìî)¤³¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¥Þ¡¼¥ë¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×¤¬¤ª¤¹¤Þ¤·´é¤Ç¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤ËºÂ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¶ÍÃ«¤Ï2011Ç¯¤«¤é¥Á¥ï¥×¡¼¡Ê¥Á¥ï¥ï¤È¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¡Ë¤Î¡Ö¤Ñ¤È¤é¡×¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î13Æü¤Ë¤Ï14ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤Ñ¤È¤é¤ÎËå¤â¤ä¤Ï¤ê¡ÈÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡É¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ñ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¡À¤³¦»°ÂçÈþ¿Í¤«¤é¤ÎÌ¿Ì¾¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¾Á°¤Î¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¡ÌÓ¤Î¿§¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡×¡Ö¤³¤Þ¤Á¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¾åÌÜ¸¯¤¤¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£