Æü¥Æ¥ì¡¦¿åËÎ¥¢¥Ê¡¡¶¦±éÇÐÍ¥¤ÈÃçÎÉ¤·¼«»£¤ê2S¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¡×¤ÎÀ¼¡¢ÇÐÍ¥¤â¼«²è¼«»¿¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê38¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ê42¡Ë¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿åËÎ¥¢¥Ê¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡ÖZIP¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦50¡Ë¤Ç·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷´Ö¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼«»£¤ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ìë¤ÎÈÖÁÈ¤â¤´°ì½ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£#ÍµÈ¥¼¥ß¡×¤È¤³¤ÎÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¡Ê·îÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÉ÷´Ö¤¬È¿±þ¡£¡Ö²Ä°¦¤¤2¿Í¡£¡Ê¼«²è¼«»¿¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿ä¤·2¿Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ä¤ó¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£