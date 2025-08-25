Xperia 10 VII¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¤«¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¾ì½ê¤«¤é¥ê¡¼¥¯
Xperia¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡£»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Amazon¤ËXperia¿·¥â¥Ç¥ëÂÐ±þ¤ò¤¦¤¿¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì
º£Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤ÎSONY¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë¿··¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óXperia 10 VII ¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆüËÜ¤ÎAmazon¤Ë¿·¥â¥Ç¥ëÂÐ±þ¤ò¤«¤«¤²¤¿¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë SpinoArmor¤¬·ÇºÜ¤·¤¿¾¦ÉÊ²èÁü¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¥á¥é¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥á¥é¥æ¥Ë¥Ã¥È¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¥Î¥Ã¥Á¤ä¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤Î¤Ê¤¤½¾Íè¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Xperia 10 VI ¤Ï 2024 Ç¯ 6 ·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±½¤Ë¤è¤ì¤ÐXperia 10 VII ¤Ï 10 ·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥éÇÛÃÖ¤¬¥¿¥Æ¤«¤é¥è¥³¤Ë¤Ê¤ë¡©
¥±¡¼¥¹¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¥«¥á¥é¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥ÆÊÂ¤Ó¤ÎÇÛÃÖ¤«¤é¥è¥³ÊÂ¤Ó¤ÎÇÛÃÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥«¥á¥é¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤È¥é¥¤¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Â¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¾å²¼¤Ë¹¤á¤Î¥Ù¥¼¥ë¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢¥Î¥Ã¥Á¤ä¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¿¥óÎà¤Ï¡¢²»ÎÌ¥Ü¥¿¥ó¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤¬±¦Â¦ÌÌ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¹¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Xperia 10 VII ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥«¥á¥é¥Ü¥¿¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Xperia 10¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤Æ¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ ¤¿¤À¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥¯¡£¼ÂºÝ¤ÎÈ¯É½¤È¤Ï°ã¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â±½¤È¤·¤ÆÏÃÈ¾Ê¬¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ñÆâ¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ê¤À¤±¤Ë´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
