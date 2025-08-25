¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ö¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄºî½é½Ð±é¡¡¥à¥í¥Ä¥è¥·¤é¤È¶¦±é¡¡¡¡¡¡
Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È12¿Í¤¬²ò¶Ø¡£Ê¡ÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¹À¥¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬W¼ç±é¤·¡¢12·î19Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¡£±Ç²è¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ê¡¼Íè¹Ò¡×¤ä¡ÖÂº²¦Ú·°Ð¡×¡Ö¿·ÀñÁÈ¡×¡Ö»§Ä¹Æ±ÌÁ¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤ËëËö¡É¤ò¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼³¦¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£³×Ì¿¤Î»Ö»Î¡¦ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ò¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¡¢ËëËö¤Î±ÑÍº¡¦À¾¶¿Î´À¹¤òº´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¹À¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎºÊ¡¦¤ª¤ê¤ç¤¦Ìò¡£¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄºîÉÊ½é½Ð±é¤Ë´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ò¡Ö¶Ã°ÛÅªÅ·ºÍ¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¹À¥¤µ¤ó¡£Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤¿¡È¤ª¤ê¤ç¤¦¡É¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½÷À¤Ç¤«¤Ê¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ëÌò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÃæ¤Ç¤È¤¢¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤ò´î¤ó¤Ç¤ä¤ë¤Î¡¢»ä¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ë¤ÏÅÏÉôÆÆÏº¤µ¤ó¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¤µ¤ó¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¡¢¾¡ÃÏÎÃ¤µ¤ó¡¢ÁÒÍªµ®¤µ¤ó¡¢»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¡¢²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¡¢¾®¼ê¿Ìé¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¹î¼Â¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£