¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÀÐÀî¿¿Í¤¤¬¼ç¾¤Î°ÕÃÏ¡¡29ÆÀÅÀ¤ÇÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
àµÕ¶á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡½¡½¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£´ÆüÌÜ¡Ê£²£µÆü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£±£·°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£³¡½£²¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£³«Ëë£²Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£Âè£±¥»¥Ã¥È¤ò£²£µ¡½£²£·¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢Âè£²¥»¥Ã¥È¤â£²£°¡½£²£µ¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè£³¡¢£´¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤·¡¢¾¡Éé¤ÎÂè£µ¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤³¤½¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤ËÆÍ¤Êü¤·¤Æ£±£µ¡½£±£±¤ÇÀ©¤·¤Æ¾¡Éé¤¢¤ê¡£¼ç¾¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê¥Î¥Ð¥é¡Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀÐÀî¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£²£¹ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£·ù¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢£³¡¢£´¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¡£¼ç¾¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¡Àï¡¦¥»¥ë¥Ó¥¢¤È¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¤¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½éÀï¤è¤ê¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤¦£±²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ë¤¤¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£²£°£±£°Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤À¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥Ð¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂç°ìÈÖ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£