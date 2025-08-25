59ºÐ°ì¿ÍÊë¤é¤·¡£Ãù¶â1²¯1400Ëü±ß¡£Ï·¸å¤ò¹Í¤¨¤Æ±Ø¶á¤Ë°ì¸®²È¤«¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
º£²ó¤Î¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢Ï·¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢°ì¸®²È¤«¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦59ºÐ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿¼Ìî¹¯É§¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÁêÃÌ¼Ô
¥é¥¤¥Á¥ç¥¦¤µ¤ó
½÷À¡¿¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¿59ºÐ
´ØÀ¾¡¿»ý¤Á²È¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë
°ì¿ÍÊë¤é¤·
¢§ÁêÃÌÆâÍÆ
¿ôÇ¯Á°¤ËÉ×¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÇ3É¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï±Ø¤«¤é±ó¤¯»³±ü¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤¹¤é¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡£´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤â¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÄãÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³¬ÃÊ¤äÃÊº¹¤¬Â¿¤¯¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ï·¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ±Ø¶á¤Ë°ì¸®²È¤«¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤¿¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½ºß¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷Êó½·¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ7Ëü±ß¡Ë¡¢°äÂ²Ç¯¶â¡Ê·î³Û7Ëü5000±ß¡Ë¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¤Ï66ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìò°÷Êó½·¤Ï¡¢Â¿Ê¬¡¢²ñ¼Ò¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤«¤é¤ÎÇ¯¶â¸«¹þ¤ß³Û¤ÏÇ¯³Û110Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Î¾¿ÆÁÄÉãÊì¤È¤âÄ¹À¸¤¤Î²È·Ï¤Ç¡¢100ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀ¸¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Ç¤Ï6ºÐ¡¢5ºÐ¡¢4ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È15Ç¯¤°¤é¤¤¤ÏÀ¸¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç¤ÎÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤Ï¼Ö¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢75ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼Ö¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¡¢Çã¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¤¡¢ÆÃ¤ËÀáÌó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÍÎÉþ¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½ÐÈñ¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç13Ëü±ß¤Û¤É¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¤Îµ»ö¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡£
ºâ»º¤ò»Ä¤¹»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÆÀÌ¤È¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Í¾¤Ã¤¿¤éÁ´³Û¡¢ÆüËÜÌÕÆ³¸¤¶¨²ñ¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¼ÁÌä¤¬2¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿
¥é¥¤¥Á¥ç¥¦¤µ¤ó¤Î²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿¤Ï¿ÞÉ½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿ÊäÂ
¡Ê1¡ËÇ¯´Ö¤Ç¤«¤«¤ë»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¿12Ëü±ß¡Ê·î³ä¤ê¤Ë¤·¤Æ½»µïÈñ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¼«Æ°¼ÖÀÇ¡¿3Ëü4500±ß¡Ê·î³ä¤ê¤Ë¤·¤Æ¼ÖÎ¾Èñ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡¿2Ëü1000±ß¡Ê·î³ä¤ê¤Ë¤·¤Æ¼ÖÎ¾Èñ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ê2¡ËÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦³ô¼°¤ÎÇÛÅö¶â¤¬Ç¯´Ö¡¢Ìó40Ëü¡Á50Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶ä¹Ô¤ÇNISA¤È¤ÎÊú¤¹ç¤ï¤»¤ÇÉáÄÌÍÂ¶â¤ÎÍøÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é³°²ßÍÂ¶â¤ò·î500±ß¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°ÊÁ°NISA¸ýºÂ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ò¸ýºÂ²òÌó¤·¡¢¤½¤Î¶ä¹Ô¤ÇNISA¸ýºÂ³«Àß¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËNISA¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê3¡Ë¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¡¼¥ó¤ÏÁÈ¤Þ¤º¤ËÃæ¸Å¼Ö¤ò¾è¤ê¤Ä¤Ö¤¹´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£¤Î¼Ö¤¬7Ç¯ÌÜ¤ÇÁö¹Ôµ÷Î¥9Ëükm¤Ç¡¢¥É¥¢¤ò¤Ò¤É¤¯»¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½¤Íý¤«¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤ÈÇã¤¤ÂØ¤¨¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¸½ºß¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÔÆ°»º¥µ¥¤¥È¤Ç¸½ºß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ï630Ëü±ß¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤¬²È¤Ï¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¿ÊÆ¿ô¤â¾¯¤·¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤Æ¤â400Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Ï300Ëü±ß¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ý»ýÈñ¤â¤«¤«¤ë¤·Çº¤ß¤Î¼ï¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤Ë¤ÏÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê5¡ËÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶¦ºÑ¡áËè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁ3500±ß
¡Ê6¡Ëº£¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î±ØÉÕ¶á¤ËÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤Æ¾®¤µ¤Ê²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤Î¤¬Ì´¡Ê¿¦¾ì¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡Ë¡£¤â¤·¤¯¤ÏÄêÇ¯¤ò²á¤®¤¿¤éÅÔ»ÔÉô¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢ÃÛ¸Å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§FP¿¼Ìî¹¯É§¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§Êª·ï²Á³Ê¤Î¾å¸Â5000Ëü±ß¤Ê¤é¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§65ºÐ°Ê¹ß¤ÏÃùÃß¤«¤éÀ¸³èÈñ¤ÎÉÔÂÊ¬¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤âÀ¸³¶¡¢º¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§°äÂ£¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤¬É¬Í×¡£¼êÂ³¤¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§Êª·ï²Á³Ê¤Î¾å¸Â5000Ëü±ß¤Ê¤é¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·Ï·¸å¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¤Í¡£ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¡¢±Ø¤Ë¶á¤¤Êª·ï¤¬¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ì¸Í·ú¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢5000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÊª·ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¾å¸Â¤Î5000Ëü±ß¤ÏÇäÇã¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁ¤äÀÇ¶â¤Ê¤É¤Î½ôÈñÍÑ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³è¤â½½Ê¬¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ë¤À¤±¤Î¶âÍ»»ñ»º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ö¤â7Ç¯¾è¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½¤Íý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤´¹¤¨¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£²ó¤ÎÇã¤¤´¹¤¨¤Î¤¢¤È¡¢75ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¼Ö¤¬É¬Í×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó¤ÏÇã¤¤´¹¤¨¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÔ¹ç¡¢2²ó¤ÎÇã¤¤´¹¤¨¤Ç500Ëü±ß¤ò¸«¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¶âÍ»»ñ»º1²¯1400Ëü±ß¤«¤éÉÔÆ°»º¹ØÆþ»ñ¶â5000Ëü±ß¤È¼Ö¤ÎÇã¤¤´¹¤¨500Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢5900Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬Ï·¸å»ñ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Ï¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢»ñ»º¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ï65ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§65ºÐ°Ê¹ß¤ÏÃùÃß¤«¤éÀ¸³èÈñ¤ÎÉÔÂÊ¬¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤âÀ¸³¶¡¢º¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎÃùÃß¤Ï¥¼¥í¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ýÆþ¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÀ¸³èÈñ¤¬¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ËÀáÌó¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»¤ßÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ù½Ð¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½»µïÈñ¤ä¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Ï¡¢¹ØÆþÊª·ï¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«°ì¸Í·ú¤Æ¤Ç¤â°Û¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ýÆþ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç»Ù½Ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
65ºÐ¤«¤é¤ÏÇ¯¶â¤Î¼õµë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ç¯³Û110Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£¼ê¼è¤ê¤Ï¤ª¤½¤é¤¯100Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î»Ù½Ð¤¬Ìó24Ëü±ß¡¢Ç¯´Ö¤Ç288Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔÂ³Û¤Ï188Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
65ºÐ»þÅÀ¤Ç¤Î¶âÍ»»ñ»º¤¬5900Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉÔÂÊ¬¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤âÌó31Ç¯¤â¤Á¤Þ¤¹¡£¤´ÁêÃÌ¼Ô¤¬96ºÐ¤Ç¤¹¡£·×»»¤Ë¤ÏÌò°÷Êó½·¤ä³ô¤ÎÇÛÅö¶â¡¢¸½ºßµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ±×¤Ï²ÃÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢100ºÐ¤Þ¤ÇÌäÂê¤Ê¤¯Êë¤é¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§°äÂ£¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤¬É¬Í×¡£¼êÂ³¤¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤½¤³¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â°ì¸Í·ú¤Æ¤É¤Á¤é¤Ç¤â¡¢¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤Æ²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤Î¤¬Ì´¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤é¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¼¤ÒÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æüº¢¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë¤ª¶â¤ò²ó¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ë¤â²ó¤»¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤ª¶â¤ò»È¤¦¤«¤Ï¡¢¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Î¤ª¹Í¤¨¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼ç¿Í¤òË´¤¯¤µ¤ì¤Æ¤«¤é°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¡¢¥à¥À¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éNISA¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢³°²ßÍÂ¶â¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê»ñ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶âÁ¬Åª¤ËÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿·µï¹ØÆþ¤ÇÍÂÃù¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤ÎÇäµÑ¤â¿ï»þ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢À¸³è»ñ¶â¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÌÕÆ³¸¤¶¨²ñ¤Ë°äÂ£¤µ¤ì¤ë¤ª¹Í¤¨¤È¤Î¤³¤È¡£¤´Î©ÇÉ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÌÕÆ³¸¤¶¨²ñ¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´ÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢°äÂ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¸ø¾ÚÌò¾ì¤Ç¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ë¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤µ¤ì¤ëÉÔÆ°»º¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿·µï¤Ë°Ü¤é¤ì¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ì´¤¬³ð¤¦Êª·ïÃµ¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÁêÃÌ¼Ô¡Ö¥é¥¤¥Á¥ç¥¦¡×¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ½»µï¤Ë³ä¤±¤ë¶â³Û¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤3000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤Ç¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï´óÉÕ¤â¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Õ¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤«¤éÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬¾¯¤·¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²È¤ò·ú¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤³¤ì¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¿¼Ìî ¹¯É§¤µ¤ó
¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óFP¤Î1¿Í¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²È·×´ÉÍý¤ÎÊýË¡¤äÅê»ñ¤Î·¼ÌØ¤Ê¤É¤ª¶â¼þ¤êÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£All AboutÃùÃß¡¦Åê»ñ¿®Â÷¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°ËÆ£²ÃÆà»Ò
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)