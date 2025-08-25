ÃÛ112Ç¯µþÂç¡ÖµÈÅÄÎÀ¡×¤á¤°¤ë6Ç¯È¾¤Î°ÛÎãºÛÈ½¤ÇÏÂ²òÀ®Î©¡¢³ØÀ¸Â¦¤¬¡ÖÂ¸Â³¡×¾¡¤Á¼è¤ë
µþÅÔÂç³Ø¤¬¡¢ÃÛ112Ç¯¤Î³ØÀ¸ÎÀ¡ÖµÈÅÄÎÀ¡×¤Î¸½Åï¤È¿©Æ²¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·¤òµá¤á¡¢ÎÀÀ¸¡¦¸µÎÀÀ¸40¿Í°Ê¾å¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤È¤â¸À¤¨¤ëÂç³Ø¤È³ØÀ¸¤ÎË¡ÄîÆ®Áè¤Ï8·î25Æü¡¢Âçºå¹âºÛ¤ÇÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
°ì¿³¤ÎµþÅÔÃÏºÛ¤Ï2024Ç¯2·î¡¢ÎÀ¼«¼£²ñ¤ÎË¡Åª¤Ê¼çÂÎÀ¤òÇ§¤á¤Æ¡¢ºßÎÀÃæ¤Î17¿Í¤Î¤¦¤Á14¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©¤ÁÂà¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÎÀÀ¸Â¦¤Î¼çÄ¥¤ò¤Û¤ÜÇ§¤á¤¿¤¬¡¢Âç³ØÂ¦¤È°ìÉôÎÀÀ¸¤¬¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¹ç°Õ¤Ï¡Ê1¡Ë°ì¿³¤Ç¾¡ÁÊ¤·¤¿ÎÀÀ¸¤Ë¡ÖºßÎÀ·ÀÌó¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡Ê2¡ËÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë°ì»þÂàµî¤¹¤ë¤¬¡¢·úÂØ¡¦ÂÑ¿Ì¹©»ö¸å¤ËºÆÆþÎÀ¤Ç¤¤ë¡Ê3¡Ë¿©Æ²¤ÏÌÀ¤±ÅÏ¤·ÉÔÍ×¨¡¨¡¡£
ÎÀÀ¸Â¦¤¬¡Ö¸½Åï¡×¤È¡Ö¿©Æ²¡×¤ÎÂ¸Â³¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄÃæ·½ÂÀÏº¡Ë
¡üµÈÅÄÎÀ¤Ï¡Ö¹ñÆâºÇ¸Å¡×¤Î³ØÀ¸¼«¼£ÎÀ
µÈÅÄÎÀ¤Ï1913Ç¯·úÃÛ¤Î¹ñÆâºÇ¸Å¤Î³ØÀ¸¼«¼£ÎÀ¡£ÎÀÈñ¤Ï·î³Û400±ß¤Ç120¼¼¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
ÎÀ¼«¼£²ñ¤ÈÂç³Ø¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÊýÅª¤Ê·èÄê¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë³ÎÌó½ñ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½Åï¤ÎÂÑ¿Ì¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2000Ç¯º¢¤«¤éÎÀ¼«¼£²ñ¤ÈÂç³ØÂ¦¤ÎÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¿»ö¹à¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Âç³Ø¤¬2017Ç¯12·î¤ËÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¡£Ï·µà²½¤Î²¼¤Ç¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁáµÞ¤Ë³ØÀ¸¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬ÆþÎÀ¤ÎÄä»ß¤ÈÁ´ÎÀÀ¸¤ÎÂàµî¤òµá¤á»Ï¤á¤¿¡£
ÎÀ¼«¼£²ñ¤ÏÂç³Ø¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î·ÑÂ³¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤Ï±þ¤¸¤º¡¢ÎÀ¤Î¼«¼£¤¬¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤À¤ÈÃÇÄê¤·¡¢ÆþÎÀÊç½¸¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤ë¤Ê¤É¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤¿¡£
ÎÀ¼«¼£²ñ¤Ï2019Ç¯2·î¿©Æ²¤Î»ÈÍÑ·ÑÂ³¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë¸½Åï¤Ç¤Îµï½»¤òÄä»ß¤¹¤ë¾ùÊâ°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎºÆ³«¤òµá¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç³ØÂ¦¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢2019Ç¯4·î¤È2020Ç¯3·î¤Î2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÎÀÀ¸¤ä¸µÎÀÀ¸¹ç¤ï¤»¤Æ45¿Í¤òÄóÁÊ¤·¤¿¡Ê¤½¤Î¸å¡¢°ì¿³È½·è»þÅÀ¤ÇÈï¹ð¤Ï40¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡ü¹µÁÊ¿³¤Ç¤Ï¡ÖÏÂ²ò¶¨µÄ¡×¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿
°ì¿³¤Ï¡¢ºßÎÀÃæ17¿Í¤Î¤¦¤Á14¿Í¤ÎÎ©¤ÁÂà¤ÉÔÍ×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂàÎÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÎÀÀ¸23¿Í¤Ë¤ÏÌÀ¤±ÅÏ¤·¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¤³¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢ºßÎÀÃæ¤Î3¿Í¤È¸µÎÀÀ¸3¿Í¤¬¹µÁÊ¡£Âç³ØÂ¦¤â¹µÁÊ¤·¤¿¡£
¹µÁÊ¿³¤Ï2024Ç¯10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÎÀÀ¸Â¦¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÛÈ½Ä¹¤¬Åö½é¤«¤é¡ÖÂç³Ø¤È³ØÀ¸¤ÎÊ¶Áè¤Ç¤¢¤ê¡¢ÏÂ²ò¤Ç²ò·è¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÏÂ²ò¶¨µÄ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢7²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î25Æü¸á¸å¡¢ÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡üÎÀ¤ÎÂ¸Â³¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡ÖÂç¤¤ÊÀ®²Ì¡×
¤³¤ÎÆü¡¢ÏÂ²òÀ®Î©¸å¡¢ÎÀÀ¸¤ÈÊÛ¸îÃÄ¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¿¹ÅÄ´ðÉ§ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖµÈÅÄÎÀ¤Îµ¡Ç½¤¬Â¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¸½Åï¤ÏÌÀ¤±ÅÏ¤·¤ò¤Û¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¡¢º£¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êä½¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÀ¤Îµ¡Ç½¤¬Â¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÀÀ¸¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÎÀ¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦±¿Æ°¤¬¡¢¤³¤ÎÏÂ²ò¤Ç·ë¼Â¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÊ¾Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸¶¹ð¤ÎµþÅÔÂç³Ø¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜ¶Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂ²ò¤ò¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¡¢É¾²Á¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡üÎÀÀ¸¡ÖÂç³Ø¤Ï¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÏÂ²òÆâÍÆ¤Ï¡¢ÎÀ¼«¼£²ñ¤¬2019Ç¯2·î¤Ë¼¨¤·¤¿¾ùÊâ°Æ¤È¤Û¤Ü°ìÃ×¤¹¤ë¡£
Âç³Ø¤¬Êý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤¿2017Ç¯°ÊÁ°¤«¤éÎÀ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÂç·¨³Ú¤µ¤ó¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë¤¬¡¢ºÛÈ½¤ÇÀï¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿6Ç¯È¾¶á¤¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÛÈ½¤Ë¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤äÏÂ²ò¶¨µÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¼ø¶È¤ä¥¼¥ß¤òµÙ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤ÇÁè¤¦¤¿¤á¤ËÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤Ï¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÎÀÀ¸¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ò³ä¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»È¤¦É¬Í×¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤òºÛÈ½¤Ë»È¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î6Ç¯È¾¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÏÂ²ò¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È»ä¤¿¤Á¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¸½Åï¤òÂàµî¤¹¤ë°Æ¡Ù¤È¹ü³Ê¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÄó°Æ¤òÌµ»ë¤·¤ÆºÛÈ½¤¬µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤³¤Î6Ç¯È¾¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¡¢¸½Åï¤ÎÏ·µà²½¤È¤¤¤¦ÌÜ²¼¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç³Ø¤¬¶¯¸¢Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤ÆÎÀÀ¸¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ê¤é¤½¤¦¤·¤¿¶¨µÄ¤Ï¤³¤Î6Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢ÎÀÀ¸¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò°ìÀÚµñÈÝ¤·¡¢ºÛÈ½¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤ËÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµþÂçÅö¶É¤Ë¤Ï¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤ò¤·¡¢ÂÐ±þ¤ò²þ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡üÎÀÀ¸¡ÖÂÐÏÃ¤³¤½¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯Í£°ì¤ÎÆ»¤À¡×
ÏÂ²ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÀ¤ÎÂ¸Â³¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤Ï»Ä¤ë¡£ÂÑ¿Ì¹©»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÎÀ¼«¼£²ñ¤ÈÂç³ØÂ¦¤¬·úÀßÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÎÀ¤Ë½»¤àÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Ç¥Ï¥ó¡¦¥¤¡¼¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó¡Ê½¤»Î²ÝÄø¡Ë¤¬¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎºÆ³«¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤ÈÎ¾¼«¼£²ñ¤Ï¡¢¿©Æ²¤ÎÊä½¤¤ä¿·Åï¤Î·úÀß¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ç°Õ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÐÏÃ¤³¤½¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯Í£°ì¤ÎÆ»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½Åï¤Î·úÃÛÅª¡¢Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤òÂº½Å¤·¤¿ÂÑ¿ÌÊä½¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢½ðÌ¾¤òÄÌ¤¸¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡üÂç³Ø¤ÈÎÀ¼«¼£²ñ¤¬ÂÐÏÃ¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«
µþÅÔÂç³Ø¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÏÂ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÀÀ¸¤é¤ÏÎáÏÂ8Ç¯3·î31Æü¤ò´ü¸Â¤ËµÈÅÄÎÀ¸½Åï¤òÂàµî¤·¡¢ËÜ³Ø¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂàµî¤òÀ®²Ì¤Î¤è¤¦¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖËÜ·ïÎÀÀ¸¤é¤Î°ìÉô¤Î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Î²¼¤Ç¡¢ÂåÂØ½É¼Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¤Þ¤¿Æ±¹©»ö¸å¤Î¿·¤¿¤Ê·úÊª¤Ø¤ÎÆþÎÀ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¼¨¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤¬³ØÀ¸¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¸¢Íø¤ò°ìÄêÄøÅÙÇ§¤á¤ë·Á¤Ç½ª·ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2017Ç¯¤«¤éÂ³¤¯º®Íð¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÈÎÀ¼«¼£²ñ¤¬ÂÐÏÃ¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¡£