¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤ÏÈ¿Â§¤À¤Ã¤Æ¤§¤§¤§¡ª¡Ú3COINS¡Û¤Õ¤ï¤Ã¤â¤³¤Ã♡¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×
¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¿Íµ¤¤Îº£¡£¼þ¤ê¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï & ¤â¤³¤â¤³¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥×¥Á¥×¥é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤°¤Ï¤º¡£1¤Ä¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê£¿ôÇã¤¤¤·¤Æ¥¸¥ã¥éÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»×¤ï¤º¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª ¤â¤³¤â¤³¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤â¤³¤â¤³¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢»×¤ï¤ºÉï¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¼ó¸µ¤Î¥Á¥ãー¥à¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¼þ¤ê¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£¥«¥éー¤Ï½À¤é¤«¤¤¥¢¥¤¥Ü¥êー¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢2¤Ä°ì½ï¤ËÉÕ¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬¥¥åー¥È¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£¤Þ¤ó´Ý¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢»ý¤ÁÊâ¤¯¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥Ñー¥ëÄ´¥Óー¥º¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤â¾åÉÊ¤Ê¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¸¤¹¥¤¤Ê¤é»×¤ï¤º¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M