½½Î¾¡¦²¤¾¡³¤¤¬ÃÏ¸µ¡¦ÀÐÀî¤Î½ä¶È¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¡¡½©¾ì½ê¤Ø¡Ö¾¡Éé¤ÎÇ¯¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤Ï£²£µÆü¡¢¶âÂô»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀÐÀî¡¦ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤Î½½Î¾¡¦²¤¾¡³¤¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤Î½ä¶È¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£·»þÁ°¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¡£Æ±¤¸¤¯ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Î½½Î¾¡¦µ±¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀÐÀî¸©·Ù¤«¤é¡Ö°ìÆüË½ÎÏÃÄÇÓ½üÂÐºö´±¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·Î¸Å¤Ç¤Ï¾®·ë¡¦¹â°Â¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç£³Ê¬´Ö¤â¶»¤ò¼Ú¤ê¡¢È±·ë¤Î¼Â±é¤Ë¤â½Ð±é¡£¼èÁÈ¤âµ±¤È¤ÎÈÖ³°¤â´Þ¤á·×£²ÈÖ¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢Ìó£·»þ´ÖÊ³Æ®¡£¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¡¢Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤âÍá¤Ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È½¼¼Â´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤ò½ª¤¨¤¿¹â°Â¤«¤é¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÜ¿Í¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»¿¼¤âÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤ÏÅì½½Î¾£³ËçÌÜ¤Ç£¸¾¡£·ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£½©¾ì½ê¡Ê£¹·î£±£´Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤¬³Î¼Â¤À¡£¿·ÆþËë¤â¤«¤«¤ë¾ì½ê¤Ø¡Ö¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤¿¡£