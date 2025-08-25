Ëê¸¶´²¸Ê¤µ¤ó¡¢»àµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¤ï¤¶¤ÈÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¼ÁÌä¤ËÂ¨Åú¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£º¢¹ç¤¤¤ò¸«¤Æ¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿Ëê¸¶´²¸Ê¤µ¤ó¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¡Ê·îÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤Î¥×¥íÌîµå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ä¹Åè°ìÌÐÎ¨¤¤¤ë°ìÌÐ·³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿Ëê¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÌÐ·³ÃÄ¤¬¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ë¡ª¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¥×¥íÌîµå¡ÊÈë¡Ë»ö·ïÊí£Ó£Ð¡×¤òÅ¸³«¡££±£¹£¹£¶Ç¯£µ·î£±Æü¤ÎÃæÆü¡½µð¿ÍÀï¤Ç¤Î¥¬¥ë¥Ù¥¹Åê¼ê¤Î»³ºêÉð»ÊÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ¬ÉôÉÕ¶á¤Ø¤ÎÅêµå¤«¤éÎ¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤ÎÂçÍðÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤ò±ÇÁüÆþ¤ê¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¥¬¥ë¥Ù¥¹£Ö£Ó»³ºê¤ÎÂçÍðÆ®¤ÎÉúÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¡¦Íî¹çÇîËþÁª¼ê¤Ø¤Î»àµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤ï¤¶¤ÈÅö¤Æ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö£±£°£°¡ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËê¸¶¤µ¤ó¡¢Åú¤¨¤Å¤é¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ï¤¶¤ÈÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ëê¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤é¤«¤é¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌî¼ê¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÍ¤âº¢¹ç¤¤¤ò¸«¤Æ¡Ä¡£¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È¼è¤Ã¤¿¸å¤È¤«¤Ë¤ª¿¬¤«¤é²¼¤ÎÆùÉÕ¤¤Î¤¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î»Ò¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¤«¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£