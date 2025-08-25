·ã¥ä¥»¸µÌÚÂç²ð»á¡¡¹ë²ÚOBÀï¡ªµ×¡¹µð¿Í¥æ¥Ë»Ñ¤ÇÊó¹ð¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÀèÇÚ¤Ï¡Ö¡Ä¾Ð¤Ã¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×
¡¡µð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê53¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£OBÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖOBÀï¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¡Á¡¡ÀèÈ¯¤Ïô¢¸¶¤µ¤ó¤À¤±¤É¡Ä¾Ð¤Ã¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¸µÌÚ»á¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»ÒÂÐµð¿Í·³OB¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¡³§¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Ï¤º¡¡Æ°¤¤ÏºÐ¤è¤êÆ°¤±¤Ê¤¤¡Ä¾Ð¤Ã¡×¤È´¶ÁÛ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÅö»þ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£