¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ûº´Æ£½ÊÇµ¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×½éÀèÈ¯¡õ£²£´ÆÀÅÀ¡¢¾¡Éé¤ÎºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤ÇÎÏÈ¯´ø¡Ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡¢·è¾¡£Ô¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥
¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡Âè£´Æü¡Ê£²£µÆü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Û¤«¡Ë
¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£ÈÁÈ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£´°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£±£·°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£°¡½£²¤«¤éÂçµÕÅ¾¤·¡¢£³¡½£²¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£³«Ëë£²Ï¢¾¡¤ÇÁÈ¤Î¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê¤à·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê£Ô¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢½éÀèÈ¯¤Ç¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£²£´ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿£²£³ºÐ¤Îº´Æ£½ÊÇµ¡Ê£Î£Å£ÃÀîºê¡Ë¤Ï¡Ö£²¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¡Ø¤³¤³¤«¤é¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç£±¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÁ´°÷¤Ç£±¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯Âç²ñ¤Ï¼ç¤Ë¹µ¤¨¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¡££²£³Æü¤Îº£Âç²ñ½éÀï¤Î¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼½éÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Âè£±£Ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ÆÆüËÜ¤Î½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡££²¡½£²¤Î¾¡Éé¤ÎºÇ½ª£Ó¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È½øÈ×¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£²¡½£´¤Î¾ìÌÌ¤Çº´Æ£¤¬£³Ï¢Â³¤Ç¥ì¥Õ¥È¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ÆÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤·¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÆ±Æü¸á¸å£±£°»þÈ¾³«»Ï¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¡½¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇÆüËÜ¤Î·è¾¡£Ô¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡££±¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÂè£³Àï¤Ï£²£·Æü¤Ë£±£¸Ç¯¡¢£²£²Ç¯Âç²ñ¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¤ËÄ©¤à¡££²£³ºÐ¤Î¼ç¼´¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Î´ü´Ö¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡¢¡½÷»Ò¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡£±£¹£µ£²Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï£¶£°Ç¯Âç²ñ¤«¤é»²²Ã¤·¡¢½àÍ¥¾¡¡£Í¥¾¡¤Ï£³ÅÙ¡Ê£¶£²¡¢£¶£·¡¢£·£´Ç¯¡Ë¡££³Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï£´Ç¯¤Ë£±ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é³ÖÇ¯³«ºÅ¡££³£²¥Á¡¼¥à¤¬£Á¡Á£È¤Î£¸ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢ÁíÅö¤¿¤ê¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°¡Ê£Ì¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê£Ô¡Ë¤Ë¿Ê¤à¡£·è¾¡£Ô£±²óÀï¤Ï£²£¹Æü¡Á£¹·î£±Æü¡¢Æ±£³¡Á£´Æü¤Ë½à¡¹·è¾¡¡¢Æ±£¶Æü¤Ë½à·è¾¡¡¢Æ±£·Æü¤Ë·è¾¡¤ò¹Ô¤¦¡£