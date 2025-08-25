¿ÉË·¼£Ïº»á¡¢¥¹¥Þ¥Û2»þ´Ö¤Þ¤Ç¾òÎã¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¡ÖÃÏÊýµÄ²ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¡Ä¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê69¡Ë¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤¬10·î¤Ë»Ü¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¾òÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤°µ¡´ï¤Î»ÈÍÑ¤ò1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦Äê¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢È³Â§¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ²áÅÙ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¿çÌ²»þ´Ö¸º¾¯¡¢²ÈÄí´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»þ´Ö¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÉË·»á¤Ï¡ÖÃÏÊýµÄ²ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ì¸À¡£
¡¡¡Ö»ä¤âÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡È¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¤È°ì½ï¤À¤í!¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÄÃÏÊýµÄ°÷¤Ã¤Æ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£