¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÅÁÀâ¤Î¡Ö10.8·èÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸µÌÚÂç²ð»á¡¢Ëê¸¶´²¸Ê»á¤È¤È¤â¤Ë¡Èµð¿Í3·»Äï¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤«¤Ä¤Æ¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤·¤¿3¿Í¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë´ë²è¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂê¤Ï¡¢1994Ç¯¡¢»Ë¾å½é¤ÎÆ±Î¨¼ó°ÌºÇ½ª·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆüÂÐµð¿Í¤Î¡Ö10.8·èÀï¡×¤Ø¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¤â¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤Þ¤À¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃæÈª¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅö»þÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ÃæÈªÀ¶»á¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¦ÏÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶ÚÃÇÎö¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀïÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃæÈª¤µ¤ó¤Ë¡ÈÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤òËÍ¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤éÃæÈª¤µ¤ó¤¬¡È¤¤¤ä¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¶¤¬¸«ÆÏ¤±¤µ¤»¤ë¤«¤é¡£¤½¤Î¤³¤È¤âÃ¯¤Ë¤â¸À¤¦¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·¸À¤Ã¤¿¤é¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ë³°¤ì¤Æ¤Ê¤¤Êý¤¬ÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃæÈª¤µ¤ó¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ë»þ¸ú¤À¤«¤é½é¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£