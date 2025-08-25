ÅìMAX¡¢»Å»ö¤â¤ª¶â¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡È35Ç¯Á°¤«¤é¤ÎÆ±»Ö¡É¤º¤óÈÓÈø¤È¿·´´Àþ¤Ç¶öÁ³ºÆ²ñ
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÅìMAX¡É¤³¤ÈÅìµ®Çî¡Ê55ºÐ¡Ë¤¬8·î24Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤º¤ó¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê56ºÐ¡Ë¤È¿·´´Àþ¤Ç¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢µ×¡¹¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤Ë´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿Åì¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¤ÇÈÓÈø¤¯¤ó¤ÈÁø¶ø¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¾åµ¡·ù¡×¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÈÓÈø¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÈÓÈø¤¯¤ó¤È¥¦¥É¤È»ä¤Ï35Ç¯Á°¤«¤é¤ÎÆ±»Ö¡£»Å»ö¤¬¤Ê¤¤ ¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤ ¤½¤ó¤Ê»þ¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤¿¤Î¤è¡×¤È¼ã¼ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀÎ¤ÎÃç´Ö¤Ç°û¤â¤¦¤Í¤ÈÌóÂ«¡£¤¿¤Þ¤é¤ó¤Í¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥¦¥É¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤òÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡°û¤ß²ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡Á¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¡¼¡Ý¡Ý´ñ¶ø¥Ç¥¹¤Í¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¶öÁ³¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð´é¡×¡Ö³Ú¤·¤¤°û¤ß²ñ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡¢¸µµ¤¤Ê2¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
