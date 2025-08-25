Ý¯ºä46¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÌó26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬·è°Õ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ý¯ºä46¤¬¡¢4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØÝ¯ºä46 5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¡¢24Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ìó4¤«·î¤ËµÚ¤ÖÁ´¹ñ5ÅÔ»ÔÁ´11¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö
4·î26Æü¤Î°¦ÃÎ¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¡¦¹Åç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2Æü´Ö³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¡¢Á´11¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ç·×26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼ÒÈ¯É½¡Ë
¥Ä¥¢¡¼Àé½©³Ú¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£µÈ²ÆÎë¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤È¡¢»³粼Å·¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼³Ú¶Ê¡ØAddiction¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÌöÆ°´¶¤Î¶¯¤¤¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢Â³¤±¤Æ¡ØÈ¾¿®È¾µ¿¡Ù¤ä¡ØStart over!¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æó´üÀ¸¡¢»°´üÀ¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ì´üÊÌ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Á¥Ã¥¯¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ØÎ®¤ìÃÆ¡Ù¤ä¡¢¤³¤ÎÆü¤¬½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ø¿¿²Æ¤ÎÂçÅýÎÎ¡Ù¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°áÁõ¤òÂØ¤¨¤¿Æó´üÀ¸¡¢»°´üÀ¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ì´üÊÌ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Æó´üÀ¸¤Ï¡ØÌæÇòÄ³¤¬³Î¤«Èô¤ó¤Ç¤¿¡Ù¡¢¡Ø¥É¥í¡¼¥óÀû²óÃæ¡Ù¤ò¡¢»°´üÀ¸¤Ï¡ØÎø°¦ÌµÁÐ¡Ù¡¢¡Ø²Æ¤Î¶áÆ»¡Ù¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Í´üÀ¸¤¬¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÇÆ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¤µ¤é¤Ë¡¢4·î¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿»Í´üÀ¸¤âÅÐ¾ì¡£»³ÅÄÅí¼Â¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë»Í´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ø»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ç»Í´üÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤¬¤Þ¤ë¤Ç¡È¥µ¡¼¥«¥¹²ñ¾ì¡É¤Ë
¥é¥¤¥Ö¤¬¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥¨¥í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÂç¼ÖÎØ¤ä¥·¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î±éÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤¬¡¢µðÂç¤Ê¥µ¡¼¥«¥¹²ñ¾ì¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥µ¡¼¥«¥¹¤òÇØ¤Ë¡¢³Ú¶Ê¡ØUDAGAWA GENERATION¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÆ±ÍÍ¤Ë¼é²°ÎïÆà¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬¡ÈË¤Âæ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¡É¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅªÌîÈþÀÄ¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëºÇ¿·¶Ê¡ØMake or Break¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¾ÅÄÎ¤Æà¡ÖÌ´¤òÄü¤á¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡ØBuddies¡Ù¤È¡ØÝ¯ºä¤Î»í¡Ù¤òÈäÏª¡£¶ÊÃæ¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÅÄÎ¤Æà¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜÃæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¹â¤¤ÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì´¤òÄü¤á¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¡¢Ìó4¤«·î¤ËµÚ¤Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò´°·ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£