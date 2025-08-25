Âç¤ÎÎ¤¤¬ÃÏ¸µ¡¦ÀÐÀî¤Ë³®Àû¡¢²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª
¡¡ÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤ÇÂçÁêËÐ¤ÎÂè£·£µÂå²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤´Ø¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¶âÂô»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¡Ö¶âÂô¾ì½ê¡×¤ÇÆ±¸©¤Ë³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Ê¤É¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Éã¤ÎÃæÂ¼ÃÎ¹¬¤µ¤ó¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¶Ð¤á¤ëËÌÎ¦²ßÊª±¿Í¢¡Ê¶âÂô»Ô¡Ë¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿Æ±¸©ÎØÅç»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤Î½÷À¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤¬¤è¤êÂç¤¤¯¸«¤¨¡¢´ÓÏ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¸å¤Ïµ¤Íî¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸©ÆâÎÏ»Î¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£