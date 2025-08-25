サッカーのベルギー1部リーグ、シントトロイデン（STVV）は25日、J2長崎の親会社である通信販売大手ジャパネットホールディングス（HD）の郄田旭人社長（46）が取締役に就任したと発表した。22日に臨時株主総会を開き、決定した。

ジャパネットHDは7月下旬、STVVと資本業務提携を結び、株式19・9％を取得していた。

J2長崎の会長も兼ねる郄田氏は、STVVを通じて次のようにコメントした。

「私は日本で通信販売の会社を経営しており、2017年より地元長崎のプロサッカークラブ「V・ファーレン長崎」の経営にも携わってまいりました。

日本サッカーを強くしたいという想いから、海外チームへの出資を検討し始めました。

シント＝トロイデンVVには3度ほど足を運びましたが、ベルギーリーグの魅力や、立石様のシント＝トロイデンVVを強くしたいという情熱に深く共感しており、今回の参加に至ったことを大変嬉しく思っております。

そしてサッカーだけではなく、経営面でも貢献していきたいと考えております。私どもは日本で旅行事業を展開しており、多くの人々がシント＝トロイデンVVへサッカー観戦に訪れることができる環境を整えるなど、チームがより魅力的で強くなるために尽力していきたいと思います。」

