¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è¡ÖTOKYO¡¡MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ê´ÆÆÄ¾¾ÌÚºÌ¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹¾¸ýÍÎ²ð¡Ê57¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¤È¤ÎÌ©Ãå3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØTOKYO¡¡MER¡¡BBQ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÙËÒ»ÖÀèÀ¸¤È¾ïÈ×¤¯¤ó¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÎëÌÚ¡£U¡ÝNEXT¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±±Ç²è¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¡¡²ÆìBBQ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î°ì¥³¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¹¾¸ý¡¢¹â¿ù¤ÈÂç¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ¤ÎÆ°¤¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«ÎÏ¤ÇÁæ¤´¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»°¿Í¥Ö¥é¥ó¥³¤ÎÆñ°×ÅÙ¹â¿ù¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃË»Ò3¿Í²Ä°¦¤¤¥Ö¥é¥ó¥³»Ñ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤»°·»Äï¡×¡Ö¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²¿¤³¤ìÂº¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£