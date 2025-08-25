¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¡¢£³£²Ç¯Á°¤ÎËÙÆâ£Ö£Ó¶â¿¹¤ÎÂçÍðÆ®¤ÎÎ¢Â¦Ë½Ïª¡ÖÁ°¤ÎÆü¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥á¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡µð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£°£°£·¡×¡Ê·îÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤Î¥×¥íÌîµå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ä¹Åè°ìÌÐÎ¨¤¤¤ë°ìÌÐ·³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆËê¸¶´²¸Ê¤µ¤ó¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÌÐ·³ÃÄ¤¬¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ë¡ª¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¥×¥íÌîµå¡ÊÈë¡Ë»ö·ïÊí£Ó£Ð¡×¤òÅ¸³«¡£
¡¡£±£¹£¹£³Ç¯£¹·î£±£¹Æü¤Îµð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿µð¿Í¡¦ËÙÆâ¹±É×Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¶â¿¹±É¼£Áª¼ê¡Ê¤È¤â¤ËÅö»þ¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤ì¡¢¥á¥¬¥Í¤â¿á¤ÃÈô¤ó¤ÀÂçÍðÆ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍðÆ®¤Ã¤ÆÉúÀþ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡Ö¶â¿¹¤µ¤ó¤ÈËÙÆâ¤µ¤ó¡¢Á°¤ÎÆü¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥á¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆü¤¬»î¹ç¤Ç¡¢¶â¿¹¤µ¤ó¤â¡Ê»àµå¤¬¡ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£ËÙÆâ¤µ¤ó¤â¡ØÀäÂÐ¡¢¹Ô¤¯¤«¤é¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ä¸«¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡Êµð¿Í¤Î¡Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¶¶ËÜ¡ÊÀ¶¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¶â¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ë£Ð£Ì³Ø±à¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤âÅö¤Æ¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¶â¿¹¤µ¤ó¤Î¡Ë¸å¤í¤òÄÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¶â¿¹¤µ¤ó¤â°ìÃ¶¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊý¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÙÆâ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¡¢Í··â¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÌÐ¤â¡Ö¤³¤Î»þ¤Î±ÇÁü¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÙ¤µ¤ó¤¬¥°¡¼¤Ç¶â¿¹¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢£±£°È¯¤°¤é¤¤²¥¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê»ß¤á¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÙ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡¢¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê²¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡Ãæ·ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÙÆâ¤µ¤ó¤Î¥á¥¬¥Í¤ò½¦¤Ã¤ÆÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤âÎ®¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¾¾°æ·¯¤¬¸µÌÚ¤ËÅÏ¤·¤¿¤Ã¤ÆÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜ¿Í¤ËÅÏ¤»¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤Ç¸µÌÚ¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¸µÌÚ¤Ï¾¾°æ·¯¤¬£±Ç¯ÌÜ¤Î»þ¡¢±¿Å¾¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎÀ¤«¤é¸µÌÚ¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¡¢¾¾°æ·¯¤¬¸å¤í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡£Âç²ð¤ÎÊý¤¬ÀèÇÚ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÎÏ´Ø·¸¤«¤é¡Ê¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ë²¼¤Ë¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¸µÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¸å¤í¡Ê¤ÎºÂÀÊ¡Ë¤Ë¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾¾°æ¤µ¤ó¤Î¡ÈÂçÊª¤Ö¤ê¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£