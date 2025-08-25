¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > NY³ô¡¢È¿Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢È¿Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢È¿Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë 2025Ç¯8·î25Æü 22»þ38Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±25Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È NY±ß¡¢147±ßÂæÁ°È¾ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍß¤·¤¯¤Æ¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¼Ö¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤ò»î¾è ¡Ö¥Ó¥¨¥Í¥Ã¥¿¡×ÈÎÇä½ªÎ»¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¹¤¬¤ë¡¡¡Ö¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×