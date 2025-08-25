¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Î³èÌö¤Ë¡ÈÄ¾Â°¤ÎÀèÇÚ¡É¥¥¹¥Þ¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö±©¤Ð¤¿¤¤¹¤®¡×¡ÖÈô¤ÓÈ´¤±²á¤®¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÄ¾Â°¤ÎÀèÇÚ¡×¤Ç¤¢¤ëKis-My-Ft2¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö±©¤Ð¤¿¤¤¹¤®¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÈô¤ÓÈ´¤±²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤¬É¬»à¡×¤È¸À¤ï¤ì¶²½Ì¤·¤¿¡£
Kis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎTravis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡ÖKis-My-Ft2¤Ë¤¤¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Ë¡¢TJ¡¢Travis Japan¤Ï¤º¤Ã¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤«¤éÉÕ¤«¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤â¤À¤¤¤Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1ÈÖÄ¾Â°¤ÎÀèÇÚ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ï¸½ºß¤Î¾¾ÅÄ¤Î³èÌö¤Ë¡ÖÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Àé²ì¤Ï¡Ö±©¤Ð¤¿¤¤¹¤®¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µÜÅÄ¤â¡Ö¸µÂÀ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Æó³¬Æ²¤Ï¡Ö1Êâ¤º¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èô¤ÓÈ´¤±²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤¬É¬»à¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àé²ì¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈËÍ¤é¤â¡Ê½õ¸À¤Ê¤É¡ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤Á¤ã¤¦¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Kis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎTravis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡ÖKis-My-Ft2¤Ë¤¤¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Ë¡¢TJ¡¢Travis Japan¤Ï¤º¤Ã¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤«¤éÉÕ¤«¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤â¤À¤¤¤Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1ÈÖÄ¾Â°¤ÎÀèÇÚ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Æó³¬Æ²¤Ï¡Ö1Êâ¤º¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èô¤ÓÈ´¤±²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤¬É¬»à¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àé²ì¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈËÍ¤é¤â¡Ê½õ¸À¤Ê¤É¡ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤Á¤ã¤¦¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£