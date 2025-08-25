Samsung¡¢¿·¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖGalaxy Tab S10 Lite¡×¤òÈ¯É½¡ªÆüËÜ¤Ç¤âWi-FiÈÇ¡ÖSM-X400¡×¤¬9·î19ÆüÈ¯Çä¡£9·î4ÆüÍ½Ìó³«»Ï
|¿·¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖSamsung Galaxy Tab S10 Lite¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ªÆüËÜ¤Ç¤â9·î19Æü¤ËÈ¯Çä
Samsung Electronics¡Ê°Ê²¼¡¢Samsung¡Ë¤Ï25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖGalaxy¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÌó10.9¥¤¥ó¥ÁTFT±Õ¾½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖGalaxy Tab S10 Lite¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤ÆSamsung¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï25Æü¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ÆGalaxy Tab S10 Lite¤ò2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤¬¤é´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ª¤è¤ÓSamsung¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï³ÎÇ§Ãæ¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤Wi-FiÈÇ¡ÖGalaxy Tab S10 Lite¡Ê·¿ÈÖ¡§SM-X400¡Ë¡×¤Î6GBÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤ª¤è¤Ó128GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ËÜÂÎ¿§¤Ï¥°¥ì¡¼¤ª¤è¤Ó¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥³¡¼¥é¥ë¥ì¥Ã¥É¤Î3¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Amazon.co.jp¤Ç¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¤ß¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤ª¤è¤Ó¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤Ç¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¤ß¤¬¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏGalaxy Tab S10 Lite¤Î¡ÖÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë18¡§00¤«¤é2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë9¡§59¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤ËAmazon.co.jp¤ä¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤Ê¤É¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡¢Samsung¸ø¼°¥¹¥È¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë6,600±ß³ä°ú¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Galaxy Tab S10 Lite¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¡ÖGalaxy Tab S10 FE¡×¤ä¡ÖGalaxy Tab S9¡×¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Galaxy Tab S10 Lite¤ÏSamsung¤¬Å¸³«¤¹¤ëGalaxy¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥¯¥é¥¹¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸þ¤±Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÈLite¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÄ¹¤é¤¯¡ÖGalaxy Tab S6 Lite¡×¤¬2020Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ä2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡¢2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡ÖS6¡×¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À½ÉÊÌ¾¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤Ë¡ÖS10¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Galaxy Tab S10 Lite¤ÏË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÂç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ëÉÕÂ°¤ÎS¥Ú¥ó¤Ë¤è¤êÆü¾ï¤ÎÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¡¢Í¥¤ì¤¿²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Samsung¤ÎAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÂ¤À¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò°ìÃÊ¤È°ú¤¾å¤²¡¢Galaxy¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥¿¥¹¥¯¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤ÏVision BoosterÅëºÜ¤ÇºÇÂç90Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ìó10.9¥¤¥ó¥ÁWUXGA+¡Ê2112¡ß1320¥É¥Ã¥È¡ËTFT±Õ¾½¤Ç¡¢ºÇÂç600nits¤È¤Ê¤ëHBM¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤¯¡¢²°Æâ³°¤òÌä¤ï¤ºÁ¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ëÄ°¤Ç¤âÌÜ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤ëSamsung SemiconductorÀ½¡ÖExynos 1380¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢CPU¤Ï¥ª¥¯¥¿¥³¥¢¡Ê2.4GHz Cortex-A78¡ß4¡Ü2.0GHz Cortex-A55¡ß4¡Ë¡¢GPU¤ÏMali-G68 MP5¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¢¥×¥ê¡ÖGeekbench v6¡×¤Ç¤ÏCPU¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢¤Ç1000Á°¸å¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¤Ç2800Á°¸å¡¢Compute¤Ç3000Á°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï8000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ª¤è¤ÓUSB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 2.0¡Ë¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¡ÊºÇÂç25W¡Ë¡¢microSDXC¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡ÊºÇÂç2TB¡Ë¡¢´éÇ§¾Ú¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢Dolby Atmos¡¢Wi-Fi 6¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡¿ax½àµò¡Ê2.4¤ª¤è¤Ó5GHz¡Ë¤ÎÌµÀþLAN¡¢Bluetooth 5.3¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊGPS¡¦Glonass¡¦Beidou¡¦Galileo¡¦QZSS¡Ë¡¢Ìó800Ëü²èÁÇCMOS¥ê¥¢¥«¥á¥é¡¢Ìó500Ëü²èÁÇCMOS¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡¢ËÉÅ©¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP42½àµò¡Ë¤Ê¤É¡£NFC¤ä3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¤ÏÈóÂÐ±þ¡£
¤Þ¤¿Galaxy Tab S10 Lite¤Ë¤ÏÊÙ¶¯¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÊÈ¯ÁÛ¤Þ¤Ç¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º½¸ÃæÎÏ¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤¬Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ê»×¹Í¤Ç¼«Í³¤ËÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉÕÂ°¤ÎS¥Ú¥ó¤Ï½Ö»þ¤ÎÈ¿±þÀ¤È³ê¤é¤«¤ÊÀºÅÙ¤Ç¡¢ÁÏÂ¤À¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤Þ¡¢ÄÌÏÃÃæ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥á¥â¤·¤¿¤ê¡¢ÄÌ³ØÅÓÃæ¤Ë¥µ¥Ã¤È¿ÞÌÌ¤ò¥¹¥±¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¤È¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤É¤³¤Ç¤â»×¹Í¤òÀ°Íý¤·¤Æºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë½ÀÆðÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖSamsung Notes¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê½ñ¤¥á¥â¤òÀ°¤¨¤ë¼ê½ñ¤ÆþÎÏ¤Î¥Ø¥ë¥×¤ä¿ô¼°¤ò½Ö»þ¤Ë²ò¤¯¿ô¼°¥½¥ë¥Ð¡¼¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î»×¹Í¤òÀ°Íý¤·¤Æ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢´ÊÃ±¤ÊÃí¼á¤«¤é¾ÜºÙ¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤·¤¿PDF¾å¤ËÄ¾ÀÜ½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¢¥×¥ê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹ÖµÁ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢»²¾ÈÍÑ¤Î²èÁü¤ò³«¤¤¤Æ¿Þ²ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ê¬³ä²èÌÌÉ½¼¨µ¡Ç½¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¤Æºî¶È¤òÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í¥¤ì¤¿AI¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢²èÌÌ¾å¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¸¡º÷¤äËÝÌõ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤«¤³¤Ã¤Æ¸¡º÷¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ëÄ°Ãæ¤äÆÉ½ñÃæ¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ç¤â½¸Ãæ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë½Ö»þ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖBook Cover Keyboard - AI Key¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿Galaxy AI Key¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤òAI¤«¤éÂ¨ºÂ¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÇÁÏÂ¤Åª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÉý¹¤¤¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò¼«Í³¤Ë»î¤»¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¡¢Goodnotes¤äCLIP STUDIO PAINT¡¢LumaFusion¡¢Notion¤Ê¤É¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¢¥×¥ê¤«Noteshelf 3¤äArcSite¡¢Sketchbook¡¢Picsart¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë·Á¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤Ë¤ÏGoodnotes¤Î1Ç¯´ÖÌµÎÁ¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢CLIP STUDIO PAINTCLIP STUDIO PAINT¤Î6¥«·îÌµÎÁÂÎ¸³¡Ê½é²ó¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó20¡óOFF¡Ë¡¢LumaFusion¤Î66¡ó³ä°ú¡¢1¥«·îÌµÎÁ¤ÎCreator Pass¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¢Notion¤ÎPlus¥×¥é¥ó1¥«·îÌµÎÁÂÎ¸³¡ÊNotion AIÉÕ¤¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó165.8¡ß254.3¡ß6.6mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó524g¡£OS¤ÏAndroid 15¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÈ¼«¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÖOne UI 7¡×¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡£Æ±ºÉÊ¤ÏGalaxy Tab S10 LiteËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢S¥Ú¥ó¡ÊBluetoothÈóÂÐ±þ¡Ë¤ª¤è¤ÓUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÊC to C¡Ë¡¢¥¤¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥Ô¥ó¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¬¥¤¥É¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2Ç¯´Ö¤Î°Â¿´ÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖGalaxy Care¡×¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ç¡¢Galaxy Care¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿åË×ÇËÂ»¤äÍî²¼Åù¤Ë¤è¤ë²èÌÌ³ä¤ì¡¢¸Î¾ã¤äÅðÆñ»þ¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤â¤·¤¯¤Ï¤ï¤º¤«¤ÊÉéÃ´¶â¤Ç½¤Íý¡¦¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
