¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ê39¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿²Î¼ê¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ê32¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¸µµ¤¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿±×¼ã¡£¡ÖÂçºåËüÇî¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤¤ã¤ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â²ñ¤¨¤¿¡ª¡×¤È¤¤ã¤ê¡¼¤È¤ÎºÆ²ñ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢THE¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤åTHE±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¥â¡¼¥É¤Ç²ñ¤¨¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖTHE¡ª¤Ê2¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¥®¥ã¥ë³¦¤ÎÅ·»È¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£