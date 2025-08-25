¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ê39¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿²Î¼ê¤Î¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ê32¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¸µµ¤¡©¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿±×¼ã¡£¡ÖÂçºåËüÇî¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤­¤ã¤ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â²ñ¤¨¤¿¡ª¡×¤È¤­¤ã¤ê¡¼¤È¤ÎºÆ²ñ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢THE¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤åTHE±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¥â¡¼¥É¤Ç²ñ¤¨¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖTHE¡ª¤Ê2¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤Æ¤­¡×¡Ö¥®¥ã¥ë³¦¤ÎÅ·»È¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£