MSC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡ÖMSC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É 2025¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¡¢³¤¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¿å»ºÊª¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤òÉ½¾´
»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤ÈMSC¡Ö³¤¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎMSC¡Ê³¤ÍÎ´ÉÍý¶¨µÄ²ñ¡Ë¤ÎÆüËÜ»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëMSC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆMSC¡Ö³¤¤Î¥¨¥³¥é¥Ù¥ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢MSC¥é¥Ù¥ë¡ËÉÕ¤¿å»ºÊª¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖMSC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É 2025¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò8·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±MSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä½ÅÎÌ¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·èÄê¤¹¤ë¾®ÇäÉôÌç¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÉôÌç¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¤Î3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±5ÉôÌç¤ÇÉ½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤ËÀèÎ©¤Á¡¢MSC¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«¥ì¥ª»á¤¬°§»¢¡£¡Ö¡ØMSC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢³¤ÍÎ¤Î·òÁ´À¤ò²þÁ±¤·¡¢¾Íè¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦MSC¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÃø¤·¤¤³èÌö¤ò¿ë¤²¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¾Î¤¨¤ë¾Þ¤È¤Ê¤ë¡£¹Âç¤Ê³¤¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÀ¸Ì¿¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³¤ÍÎ±øÀ÷¤ä²á¾êµù³Í¡¢»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤Ê´·¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¿å»ºÊª»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¼çÍ×¤Êµù¶È¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÉ½¾´¤µ¤ì¤ë»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¥¢¥ï¡¼¥É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¼õ¾Þ»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢MSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤À½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯MSCµù¶ÈÇ§¾Úµ¬³Ê¤òËþ¤¿¤¹µù¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï·òÁ´¤Ê³¤¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MSC¥é¥Ù¥ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê±¿Æ°¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢Â¿¤¯¤Îµù¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ´·¹Ô¤Î²þÁ±¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¤«¤ÇÀ¸Ì¿¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿³¤¤È¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤Î¶¡µë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼õ¾Þ³Æ¼Ò¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼õ¾Þ»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢MSC¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀÐ°æ¹¬Â¤»á¤¬¡¢MSCÇ§¾Ú¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖMSC¤Ç¤Ï¡¢¡ØMSCµù¶ÈÇ§¾Ú¡Ù¤È¡ØMSC CoC¡ÊChain of Custody¡ËÇ§¾Ú¡Ù¤Î2¤Ä¤ÎÇ§¾Ú¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØMSCµù¶ÈÇ§¾Ú¡Ù¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¡ÊÅ·Á³¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¾Ú¡£°ìÊý¡¢¡ØMSC CoCÇ§¾Ú¡Ù¤Ï¡¢MSCÇ§¾Ú¿å»ºÊª¤¬ÈóÇ§¾Ú¿å»ºÊª¤Èº®¤¶¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿Ç§¾Ú¤Ç¡¢À½ÉÊ¤ËMSC¥é¥Ù¥ë¤òÉÕ¤±¤ÆºÇ½ªÊñÁõ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÅö³º¿å»ºÊª¤Î½êÍ¸¢¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡£³ÆÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¿³ººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¡ØMSCµù¶ÈÇ§¾Ú¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î31Æü»þÅÀ¤Ç572µù¶È¤¬Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦63¥õ¹ñ¤Îµù¶È¤¬MSC¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÇ§¾Ú¼èÆÀµù¶È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØMSC CoCÇ§¾Ú¡Ù¤Î¼èÆÀ»ö¶È¼Ô¿ô¤Ï¡¢º£Ç¯7·î31Æü»þÅÀ¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï6067·ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï399·ï¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ËÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿MSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤À½ÉÊ¤Î½ÅÎÌ¤ÏÌó2.1Ëü¥È¥ó¡¢ÉÊÌÜ¿ô¤Ï657ÉÊÌÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢MSC¥é¥Ù¥ë¤ÎÉÕ¤¤¤¿¿å»ºÊª¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÃå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¡ÖMSC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É 2025¡×¤Î¼õ¾Þ»ö¶È¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¾®ÇäÉôÌç¤Ï¥¤¥ª¥ó¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÉôÌç¤Ï¥Ë¥Ã¥¹¥¤¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¤ÏÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£MSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¿å»ºÊª¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÏÆüËÜÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¦¥³¡¼¥×¥Ç¥êÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤¬¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½ÉÇñ»ÜÀß±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆMSC CoCÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¹ñÆâÊ£¿ô¤Î»ÜÀß¤ÇMSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¿å»ºÊª¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢MSC¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¥ì¥ª»á¤«¤é¼õ¾Þ»ö¶È¼Ô¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢³Æ»ö¶È¼Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬MSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¿å»ºÊª¤Î¼è¤ê°·¤¤Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë ¿©ÉÊËÜÉô ¿å»º¾¦ÉÊÉô ÉôÄ¹¤Î´ß²¬À¶ÏÂ»á¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2006Ç¯¤«¤éMSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø¸º±ö°ì¸ý¤¿¤é¤³¡Ù¤È¡Ø¸º±ö°ì¸ýÌÀÂÀ»Ò¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢MSCÇ§¾Ú¸¶ÎÁ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµù¶È¤Î»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä¿ô¤â½ù¡¹¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î¥ê¥Ô¡¼¥È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç1.8ÇÜ¤Î¿¤Ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤È¡¢MSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤À½ÉÊ¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥¹¥¤ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô ÉôÄ¹¤ÎÀ¾¾¼É§»á¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥¹¥¤¥°¥ë¡¼¥×¼è¤ê°·¤¤¿å»ºÊª¤Î»ñ¸»¾õÂÖÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤¿¿å»ºÊª¤Î¤¦¤ÁÌó83¡ó¤¬´ÉÍý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ëµù¶È¤«¤é¤ÎÄ´Ã£¤Ç¡¢Ìó75¡ó¤¬Å¬ÀÚ¤Ë°Ý»ý´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó2019Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢Ä´Ã£¤·¤¿¿å»ºÊª¤ËÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ëµû¼ï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø¥Ë¥Ã¥¹¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÀäÌÇ´í×ü¼ï¡Ê¿å»ºÊª¡Ë¤ÎÄ´Ã£Êý¿Ë¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¡¢MSC¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ç§¾Úµù¶ÈÉÊ¤ÎÄ´Ã£¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2022Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤¿MSCÇ§¾Úµû¼ï¿ô¤¬Á°²ó¤Î55¼ï¤«¤é72¼ï¤ËÁý²Ã¤·¡¢Ä´Ã£½ÅÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌó4¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£º£Ç¯½©¡¦Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¿·¾¦ÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢MSCÇ§¾Ú¤Îµû¼ï¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ ¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬ËÜÉô ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¼¼¤Î¾¾ËÜÅ¯»á¤Ï¡¢¡ÖÅöÏ¢¹ç²ñ¤Ç¤Ï¡¢2007Ç¯½©¤«¤éMSCÇ§¾Ú¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£º£Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç¡¢66ÉÊ¤ÎMSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¥³¡¼¥×¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢MSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤À½ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ø¥³¡¼¥×¤Î¥¨¥·¥«¥ë¡Ù¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢Æ°²è¤òÄÌ¤¸¡¢²ñ°÷À¸¶¨¤Ç¤ÎÁÈ¹ç°÷¡¦¿¦°÷¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸¶¨ÁÈ¹ç°÷¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤â¡¢MSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤À½ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Î30.5¡ó¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï39¡ó¤Þ¤Ç¸þ¾å¤·¤¿¡×¤È¡¢²ñ°÷À¸¶¨¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÏ¢·È¤·¤ÆMSC¥é¥Ù¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¡¼¥×¥Ç¥êÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ ÂðÇÛ»ïÌÌ¡¦ECÊÔ½¸Éô ÉôÄ¹¤Î²È¶áÏ©»Ò»á¤Ï¡¢¡ÖÅöÏ¢¹ç²ñ¤ÎÂðÇÛ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢54ÉÊ¤ÎMSCÇ§¾ÚÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤Î27ÉÊ¤¬¥³¡¼¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥óÇÞÂÎ¤ÎÂðÇÛ¥«¥¿¥í¥°¡Ø¥Ï¥Ô¡¦¥Ç¥ê¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡õ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÇÞÂÎ¡ØVieNature¡Ù¤òÁÏ´©¤·¡¢Ëè½µÌó100ËüÉô¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥«¥¿¥í¥°¤Î¤µ¤«¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢MSC¤äMEL¤Ê¤É¤ÎÇ§¾ÚÉÊ¤Î¤ß¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯4²óÄøÅÙ¤ÏÉ½»æ¤ÇMSCÇ§¾ÚÉÊ¤òÂç¤¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥¿¥í¥°°Ê³°¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¥µ¥¤¥È¤Ë¤âMSCÇ§¾ÚÉÊ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÂðÇÛ¥«¥¿¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆMSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤À½ÉÊ¤òÁÈ¹ç°÷¤ËÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ±Ä¶ÈËÜÉô »ÜÀß±¿±ÄÉô ÉôÄ¹¤ÎÀéÍÕÍÛÆóÏº»á¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤ËMSC CoCÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢º£Ç¯4·î¤«¤éMSCÇ§¾Ú4µû¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç§¾Ú¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø´Ä¶¤Ø¤Î¤ª¤â¤¤¤ä¤ê¡Ù¤ËÂ§¤ê¡¢Ä¾±Ä12¥õ½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤ÇMSC¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¿å»ºÊª¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤Î¼þÃÎ³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼þÃÎ¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢³Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÉÊÌ¾¥«¡¼¥É¤ËMSC¥Þ¡¼¥¯¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¡¢MSC CoCÇ§¾Ú¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀèÆ³¤¹¤ë½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢MSCÇ§¾ÚÉÊ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼è°·¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
