¡ÈÉÙ»Î»³Ê®²Ð¡É¤«¤é2Æü¸å¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¤â²Ð»³³¥5cm°Ê¾å¡ÄÈï³²ÁÛÄêCG±ÇÁü¤ò½é¸ø³«¡¡Æâ³ÕÉÜ¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤ÉÈ÷Ãß¤ò¡×
¡Ö²Ð»³ËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Î26Æü¤òÁ°¤Ë¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ê®²Ð¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÁÛÄê¤·¤¿CG±ÇÁü¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î»³¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ìµ¿ô¤ÎÂç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÍÏ´äÎ®¤ä¡¢»þÂ®100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë²ÐºÕÎ®¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É÷¸þ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤«¤é100¥¥íÎ¥¤ì¤¿Åìµþ¡¦¿·½É¤Ç¤âºÙ¤«¤Ê²Ð»³³¥¤¬¹ß¤ê¡¢2Æü¸å¤Ë¤Ï5¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
³¥¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤È¡¢¿å¤òµÛ¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÚÂ¤²È²°¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Æ»Ï©¤ÏÄÌ¹ÔÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÃÇ¿å¡¢ÄäÅÅ¡¢Å´Æ»¤Î±¿¹ÔÄä»ß¤Ê¤É¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ê®²Ð¤«¤é15ÆüÌÜ¡¢¹ß³¥¤Î±Æ¶Á¤Ï¼óÅÔ·÷Á´°è¤ËµÚ¤Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢¹ß³¥¤ÎÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ4ÃÊ³¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤·¤¿¡Ö¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¹°è¹ß³¥ÂÐºö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ò3·î¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä»ö¶È¼Ô¤ÈÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
²Ð»³ËÉºÒ¤ÎÆü¤ÏÌÀ¼£44Ç¯¤Î26Æü¡¢Àõ´Ö»³¤ËÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤Î²Ð»³´ÑÂ¬½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÀ©Äê¤µ¤ì¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡ÖÊ®²Ð¤Ç¤ÎÊªÎ®¤ÎÄäÂÚ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤òÈ÷Ãß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£