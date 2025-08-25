¥³¡¼¥Ç¤Ë¡ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¡É¤ò¥×¥é¥¹♡ ¥¹¥¿¥¤¥ë±Ç¤¨¤â³ð¤¦¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥Ô¥¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤Ã¤Æ¡©
¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¤ªÍÎÉþ¤¬¹¥¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î½©¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤âÍß¤·¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â³ð¤¦¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥Ô¥¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½÷¤Î¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤ª¤¦♡
¤ª¤ó¤Ê¤ß¥³¥ó¥·¥ã¥¹
ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¤ïÎ©¤Ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¾åÉÊ¤ÊÈ©¸«¤»¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¤¢¤·¤é¤¤¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ê¤É¡È¤ª¤ó¤Ê¤ß¡É¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¡£
¥ª¥È¥Ê¤Î½÷À¤é¤·¤¤¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¿§µ¤¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë¥³¡¼¥Ç¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥Ô¥¿°ìÂò
¤¤å¤Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ó¤ì¤ä¡¢¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤·¤ê¡£½÷¤Î¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¤òÀ¸¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×¡ª
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Éþ¤è¤ê¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬³ð¤¦¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹♡
Cordinate ¾åÉÊ¤Ê²ÖÊÁ¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç½©¥à¡¼¥É
½©¤é¤·¤µ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥ì¥È¥í¤Ê²ÖÊÁ¡£¥¹¥¨¡¼¥ÉÁÇºà¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¤Á¤é¤Ã¤È¤Î¤¾¤¯¥ì¡¼¥¹¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼Í×ÁÇ¤â¤Ò¤È¤µ¤¸¡£
»£±Æ¡¿²ÖÀ¹Í§Î¤ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ËÜÅÄ¼ÓÍè¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤
ËÜÅÄ¼ÓÍè