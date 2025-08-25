¥¹¥Ð¥ë¤ÎºÇ¿··¿¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡ÈSTI»ÅÍÍ¡É¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª Á´Ä¹4.4mµé¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Ï¥Ã¥Á¡ª ¾åµé¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¤Î¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥ì¥Ã¥É¡×¤âÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ö¥¨¥¢¥í¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ËÃíÌÜ
°ÂÁ´À¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯µÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡×¤¬°ìÉô²þÎÉ
¡¡2025Ç¯7·î15Æü¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²þÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¿·¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥Ð¥ë¤ÎºÇ¿··¿¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡ÈSTI»ÅÍÍ¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤·¤«¤â¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤òÃ´¤¦STI¡Ê¥¹¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡1992Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎòÂå¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ÏÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È4WD¡ÊAWD¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ WRX¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥»¥À¥ó¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ï¥´¥ó¡¢2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤òÂ·¤¨¡¢»Ô¾ì¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¹âÀÇ½¥¹¥Ý¡¼¥ÄAWD¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡ÖWRX¡×¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¼Ö¼ï¤ØÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¤È¤Ê¤ë6ÂåÌÜ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÀÇ½¤äµ¡Ç½À¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ï5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î1¥¿¥¤¥×¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè·¿¡Ê5ÂåÌÜ¡Ë¤è¤êºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ð¥ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊSGP¡Ë¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Õ¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¹äÀ²½¤È·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÁà½Ä°ÂÄêÀ¤Î¸þ¾å¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ëÆÈ¼«¤ÎÀè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢¹³Ñ²½¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¶¹³ÑÃ±´ã¥«¥á¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·À¤Âå¤È¤Ê¤ê¡¢ÎòÂå¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤ÇºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4475mm¡ßÁ´Éý1780mm¡ßÁ´¹â1480-1515mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2670mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ë¥Ø¥¥µ¥´¥ó¥°¥ê¥ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢Ä¾ÀþÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬Á°¸å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë11.6¥¤¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÁàºî¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ä»ëÇ§À¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÀÊ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÂ¸µ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¾è¼Ö¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼ ¿åÊ¿ÂÐ¸þDOHCÄ¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¾®·¿¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Öe-BOXER¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¥Ë¥¢¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡ÊCVT¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¡ÊFF¡Ë¤ÈÁ´ÎØ¶îÆ°¡ÊAWD¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¡Ö¥·¥È¥í¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¶ÛµÞ»þ¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ð¥ë¥ê¥¢¥Ó¡¼¥¯¥ë¥Ç¥£¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¸åÂ¦Êý·Ù²ü»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê°ÂÁ´µ¡Ç½¤¬Á´¥°¥ì¡¼¥É¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¡Ç½¶¯²½¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢·Ù¹ð¡¦¸ºÂ®¡¦Ãí°Õ´µ¯¤ÎÆ°ºî¤¬°ìÂÎÅª¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¸Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬Á´¼Ö¤ÇÀ°¤¨¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Î°ÂÁ´ÀÇ½¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÄì¾å¤²¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æâ³°Áõ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯´ðÄ´¤Ë¤·¡¢¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Ë¥ì¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖST Style Edition¡×¡ÖST-H Style Edition¡×¤â¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô²þÎÉÈÇ ¿·¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡¢274Ëü4500±ß¤«¤é351Ëü4500±ß¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ð¥ë¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤òÃ´¤¦¡ÖSTI¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥¨¥¢¥í¡×¤È¤Ï!?
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡ÖSTI¥¨¥¢¥í¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡STI¥¨¥¢¥í¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¡¢¶õÎÏ°ÂÄêÀ¤äÀÜÃÏÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿3ÅÀ¹½À®¤Î¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä·²¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSTI¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¡ÖSTI¥µ¥¤¥É¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¡ÖSTI¥ê¥¢¥µ¥¤¥É¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼²¼Éô¤ËÎ®¤ì¤ë¶õµ¤¤òÀ°Î®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÜÃÏÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î°ÂÄê´¶¤ò»Ù¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¥Ü¥Ç¥£Â¦ÌÌ¤Ë¤«¤±¤ÆÎ®¤ì¤ë¶õµ¤¤òÀ°¤¨¡¢¼ÖÂÎ²¼Éô¤Ø¤Î¶õµ¤¤Î´¬¤¹þ¤ß¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥¢¥µ¥¤¥É¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¸åÉô¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÍðÎ®¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸åÊý¤Ø¤Î¶õµ¤¤ÎÈ´¤±¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¡¢Á°¸å¤Î¶õÎÏ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é3ÅÀ¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õÎÏÆÃÀ¤òÁ´ÂÎÅª¤ËÀ°¤¨¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î°ÂÄê´¶¤ò»Ù¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ±þ¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖST Smart Edition¡×¡¢¡ÖST Black Selection¡×¡¢¡ÖST Style Edition¡×¡¢¡ÖST-G¡×¡¢¡ÖST-H¡×¡¢¡ÖST-H Style Edition¡×¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡STI¥¨¥¢¥í¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×»ÅÍÍ¤¬15Ëü6970±ß¡¢¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥ì¥Ã¥É¡×»ÅÍÍ¤¬18Ëü2710±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Á¥§¥ê¡¼¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢STI¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢WRX¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖBRZ¡×¡Ö¥ì¥ô¥©¡¼¥°¡×¤Ê¤É¤Î¾åµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤â¡¢Æâ³°Áõ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£