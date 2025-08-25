2015Ç¯¸ø³«¤Î¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî±Ç²è¤ËµÈ²¬Î¤ÈÁ¡ÖË§º¬µþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡×
½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÎÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è¡ÖÀèÇÚ¤ÈÈà½÷¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖË§º¬µþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÎÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
µÈ²¬¤ÏÃÓÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¡ØÀèÇÚ¤ÈÈà½÷¡Ù¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤â¸¶ºî¥Þ¥ó¥¬¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£Ë§º¬µþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤â¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µÈ²¬¤Ï¡Ö¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Î¡¢»ä¤Ï¡ÈÂç¿Í¤Î½éÎø¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÎÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
º£²ó¤Î¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤â¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µÈ²¬¤Ï¡Ö¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Î¡¢»ä¤Ï¡ÈÂç¿Í¤Î½éÎø¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£