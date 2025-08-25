Íê¤ì¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥óÀÐÀî¿¿Í¤¤ÏÎ¾¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î29ÆÀÅÀ¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥ìー¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×
¡¡25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°17°Ì¤Î½÷»Ò¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¾¡Íø¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É2ÀïÌÜ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀï¤ËÄ©¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢½éÀï¤Î½÷»Ò¥«¥á¥ëー¥óÂåÉ½¤Ç¸«¤¨¤¿¹Å¤µ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤«¤éÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤ÎÀÐÀî¤Ï¡¢3ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤àÎ¾¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î29ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¾¡Éé½ê¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤Ê¤É¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¶ìÀï¤·¤¿»î¹ç¤Î½Ð¤À¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤«¤éÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î¾¡Éé½ê¤Ç¼«Ê¬¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¬È¿¾Ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ3¡¢4¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤È¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö2¥»¥Ã¥È¤òÁê¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÎÆþ¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡Ê¥ê¥Ù¥í¤Î¾®Åç¡ËËþºÚÈþ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤³¤½¥Áー¥à¤ÇÀï¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤ä¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Ð¸³¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£3¡¢4¡¢5¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ò¼è¤ê¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â1¡¢2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÅÀ¿ô¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥×¥ìー¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÎºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬¼è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï½ª¤ï¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·ー¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡¢8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë19:00¤è¤êFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜ¡£ÀÐÀî¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î2Àï¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅÀ¿ô¤Î¼è¤êÊý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥Ð¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤È¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õ¼±¤¹¤ëÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆþ¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤âÎÉ¤¤¾ìÌÌ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½ê¡¹¤Î¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢½éÀï¤è¤ê¤Þ¤ÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î½àÈ÷¤Ç¤â¤¦1²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£