ÏÂÉ÷Îø°¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø·ë³¦»Õ¤Î°ìÎØ²Ú¡Ù¡¢ÃÓÂÞ¤Ë¾®Àâ¡õ¥³¥ß¥Ã¥¯¹çÆ±¹¹ð¤ò·Ç½Ð
KADOKAWA¤Ï¡¢³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ø·ë³¦»Õ¤Î°ìÎØ²Ú£¶¡Ù(¥¯¥ì¥Ï¡¦Ãø)¤ò2025Ç¯8·î25Æü¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥º¥í¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø·ë³¦»Õ¤Î°ìÎØ²Ú£¶¡Ù(¤ª¤À¤ä¤«¡¦Ãø)¤ò2025Ç¯7·î1Æü¤ËÈ¯Çä¡¢ËÜºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤ÈÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢À¾ÉðÅ´Æ» ÃÓÂÞ±Ø¤Ë¾®Àâ¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¹çÆ±¤ÎÂç·¿¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö·ë³¦»Õ¤Î°ìÎØ²Ú¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¥¯¥ì¥Ï¤¬Â£¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×200ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤ÏÂÉ÷Îø°¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¹çÆ±¤ÎÂç·¿¹¹ð¤Ï¡¢À¾ÉðÅ´Æ» ÃÓÂÞ±Ø1³¬²þ»¥³°¤Ë·Ç½ÐÃæ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Îµ°À×¤ò¥»¥ê¥Õ¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¹ë²Ú¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤¬Ê¬¤«¤ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ç½Ð¤Ï¡¢2025Ç¯8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£
¡Ö·ë³¦»Õ¤Î°ìÎØ²Ú¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¥¯¥ì¥Ï¤¬Â£¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×200ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤ÏÂÉ÷Îø°¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¹çÆ±¤ÎÂç·¿¹¹ð¤Ï¡¢À¾ÉðÅ´Æ» ÃÓÂÞ±Ø1³¬²þ»¥³°¤Ë·Ç½ÐÃæ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Îµ°À×¤ò¥»¥ê¥Õ¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¹ë²Ú¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤¬Ê¬¤«¤ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ç½Ð¤Ï¡¢2025Ç¯8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£