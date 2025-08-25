¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤éÇã¤¤Â¤·¤¿¤¤¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¿·ºî¡ÛÂç¿Í¤Î¥¥ì¥¤¸«¤¨♡¡Ö1,000±ßÂæ¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥é¥¤¥ó¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤«¤é¡¢²Æ¤Î¿·ºî¥È¥Ã¥×¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢1,000±ßÂæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¥ì¥¤¸«¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¡£ÎÃ¤·¤²¤ÊÁÇºà´¶¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎËèÆü¥³ー¥Ç¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÃå¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤Û¤É¤è¤¯²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤ë°ìËç¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
²Æ¤âÁÖ¤ä¤«¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½ÉÕ¤¤ÎÀÄ¥Üー¥Àー
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÀÜ¿¨Îä´¶ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Üー¥Àー¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Ãå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê°ìËç¡£¥Ö¥ëー·Ï¤Î¥Üー¥Àー¤ÏÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Û¤É¤è¤¯Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂç¿Í¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤äÌµÃÏ¤Î¥Ü¥È¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë²Æ¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë°ìËç¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£
´ÝÌÏÍÍ¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±Ç¤¨¤ëÎÃ¤ä¤«¥×¥ë¥ªー¥Ðー
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\1,419¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Û¤É¤è¤¤Æ©¤±´¶¤È´ÝÌÏÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÎÃ¤·¤²¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿ÁÇºà´¶¤È5Ê¬Âµ¤Ç¡¢²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Ë¤â·Ú¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÊÁ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìËç¤ÇÃå¤Æ¤â±Ç¤¨¡¢¥¤¥ó¥Êー¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ð¤º¡¢Âç¿Í¤Î²Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«Á³¤ÊÈ´¤±´¶¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£
¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¥«¥Ðー¤¹¤ëÂç¿Í±Ç¤¨ÀÖ¿§¥È¥Ã¥×¥¹
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ú¥×¥é¥à¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥È¥Þ¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢¶»²¼¤«¤é¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìËç¡£ÌÊ100%ÁÇºà¤ÇÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¯¡¢²Æ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¤Û¤É¤è¤¯¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥È¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ìー¥¹¶ß¤¬±Ç¤¨¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\1,419¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Û¤É¤è¤¤¸ü¤ß¤ÈÍî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥ëー¥º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢È´¤±´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥ìー¥¹¤Î¤Ä¤±¶ß¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ÐÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢¥ìー¥¹¶ß¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ì¤Ð²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£°ìËç¤Ç°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
writer¡§A.satozaki