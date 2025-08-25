ÈÄ¼èÀî¤Ç21ºÐ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬Î®¤µ¤ìÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤â»àË´³ÎÇ§¡¡´ôÉì¡¦´Ø»Ô
25Æü¡¢´ôÉì¸©´Ø»Ô¤ÎÈÄ¼èÀî¤ÇÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬Î®¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢´Ø»Ô¤ÎÈÄ¼èÀî¤Ç°¦ÃÎ¸©ÈøÄ¥°°»Ô¤Ë½»¤àÂç³ØÀ¸Ìðß··ëÀ¸¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò°ì½ï¤ËÍè¤¿ÃÎ¿Í¤Î½÷À¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìðß·¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷À¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»à°ø¤Ï¡¢Å®»à¤Ç¤·¤¿¡£
Ìðß·¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢ÃÎ¿Í¤Î½÷À¤ÈÊÌ¡¹¤Ë±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿å¿¼Ìó3m¤Î¤È¤³¤í¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢ÀîÉýÌó20m¤ÇÀî¤Î¿åÎÌ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
